Qualità della vita nelle città europee, Firenze e Perugia nella parte bassa della classifica

Firenze, 5 giugno 2024 – L’indagine "Quality of life in european cities" condotta dalla Commissione europea con il contributo dell’Istat ha messo a confronto vari aspetti della qualità della vita in 85 città europee, di cui 26 città italiane. Tra queste, Firenze e Perugia, che non brillano per i risultati ottenuti. Più della metà dei cittadini che vivono nel capoluogo toscano ritiene che la qualità della vita sia peggiorata negli ultimi cinque anni, collocando la città al 75esimo posto in questa categoria. Solo 1 fiorentino su 10 ritiene che nell’ultimo quinquennio sia migliorata. Perugia, purtroppo, non fa molto meglio, posizionandosi al 78esimo posto.

Firenze si posiziona al 58esimo posto su 85 per la percentuale di persone soddisfatte di vivere nella propria città, con Perugia appena un gradino sopra al 57esimo. Questo posizionamento, comunque al di sotto della media europea, riflette una soddisfazione moderata tra i residenti di entrambe le città.

Sicurezza

Un altro dato allarmante riguarda la sicurezza percepita: solo il 35% dei residenti di Perugia e il 32,7% di quelli di Firenze si sentono sicuri a camminare da soli di notte, posizionando le due città rispettivamente al 77esimo e 78esimo posto.

Amministrazione locale

Per quanto riguarda l’efficienza dell’amministrazione, la percezione che hanno i residenti di Firenze e Perugia non è positiva. Il capoluogo toscano si trova al 71esimo posto della graduatoria che mette a confronto 85 città europee, mentre Perugia è leggermente sotto, al 75esimo.

Servizi e trasporti

La soddisfazione per i trasporti pubblici è particolarmente bassa in molte città italiane, con Perugia tra le città meno soddisfatte. D'altra parte, Firenze figura tra le città con i migliori servizi sanitari, registrando una percentuale di gradimento superiore al 70%.

Alloggi e mobilità

Il problema dell'accessibilità degli alloggi è molto pronunciato a Firenze, Milano e Bolzano, dove meno del 5% dei residenti ritiene facile trovare un alloggio a prezzi ragionevoli. In termini di mobilità, l'auto è il mezzo di trasporto preferito, con Perugia in testa con il 91,2% degli abitanti che la usano regolarmente, seguita da altre città italiane. A Firenze, invece, si preferisce spostarsi con le moto.

Fiducia nel prossimo

La fiducia verso i propri concittadini e la propria comunità è un altro aspetto rilevante. In generale, le persone tendono a fidarsi di più dei propri vicini di quartiere rispetto agli abitanti della città nel loro complesso. A Firenze e Perugia, come in altre città italiane, si osserva una differenza significativa in questo senso.