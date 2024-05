Progetto di Vita - Cosa Cambierà ? Tra diritti e scelta

Arezzo, 8 maggio 2024 – Il Progetto di Vita è una vera rivoluzione culturale e civile" che accompagna la persona con disabilità fin da i primi anni di vita e per tutta l'età adulta, avendo come faro i desideri e le aspettative della persona disabile e della sua famiglia.

Da questa premessa parte l’iniziativa promossa da Fondazione Riconoscersi, Associazione Italiana Persone Down, Associazione Autismo Arezzo, Associazione ToscanAbile, Associazione Crescere insieme ad ITIS Arezzo Galileo Galilei che si terrà lunedì 13 maggio presso alle ore 17 presso Aula magna Itis G. Galilei Via Dino Menci 1 ad Arezzo.

Il percorso parte dalla Legge quadro n. 328/00 che ha l’obiettivo di ottenere piena integrazione scolastica, lavorativa, sociale e familiare della persona con disabilità. Tutto ciò si basa sul progetto individuale per ogni singola persona con disabilità fisica, psichica e/o sensoriale. La finalità è creare percorsi personalizzati in cui gli interventi siano coordinati in maniera mirata, al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni ed alle aspirazioni della persona.

L’obiettivo è quello di aprire uno sguardo territoriale sulle esperienze in atto e su come e quando attuare il “Progetto di vita”.

Il programma prevede un contributo iniziale di tutte le associazioni aretine per poi dare spazio alle relazioni di Giampiero Lapini di Fondazione Riconoscersi che affronterà il decreto attuativo sul Progetto di Vita e sui contenuti che lo hanno fatto diventare Norma; Alice Bernini di Fondazione Riconoscersi che racconterà le esperienze nel nostro territorio; di Gabriele Rossi ed Elisa Lanini che racconteranno come i servizi si stiano misurando con i cambiamenti del Progetto di Vita ed in particolare con le esperienze che si stanno svolgendo in Valdarno.

Questo appuntamento riveste una grande importanza perché finalmente si raccontano e si portano alla luce esperienze e percorsi innovativi aretini sul Progetto di Vita.

L’iniziativa è aperta a tutti: famiglie, istituzioni e operatori.

L'evento sarà trasmesso in diretta social https://www.facebook.com/AutismoArezzo