Previdenza e pensioni: un incontro con il presidente dell’Inps Tridico

Arezzo, 2 maggio 2023 – Previdenza e pensioni al centro di un incontro pubblico con Pasquale Tridico, presidente nazionale dell’Inps. Venerdì 5 maggio, alle 17.30, la Borsa Merci in piazza Risorgimento ospiterà il pomeriggio di approfondimento e di dibattito “Il sistema previdenziale nell’epoca della crisi demografica e sociale del Paese” che farà affidamento sulle parole di uno dei massimi esperti nazionali su queste tematiche. L’appuntamento, a ingresso libero, è inserito tra le iniziative della rassegna Acli Life Festival ed è promosso dalle Acli di Arezzo insieme a Cisl e Mcl con i patrocini di Provincia di Arezzo, Comune di Arezzo e Camera di Commercio di Arezzo-Siena.

I giovani vedranno mai la pensione? Come evitare che la precarietà si trasformi in una trappola? Perché le baby pensioni sono uno scandalo di cui pagare il prezzo? Quota 103, salario minimo e Reddito di Cittadinanza sono le risposte giuste? Queste sono solo alcune delle domande a cui fornirà una risposta l’economista e docente universitario Tridico che dal 2019 è presidente dell’Inps, il principale ente previdenziale del sistema pensionistico pubblico italiano. I temi dell’incontro, tra l’altro, sono approfonditi nel suo saggio “Il lavoro di oggi, la pensione di domani” che è stato pubblicato da Solferino Editore nel 2023 e che traccia il passato, il presente e il futuro dell’economia del Paese, con l’obiettivo di andare a migliorare la quantità e la qualità dell’occupazione per evitare di andare incontro a una massa di anziani da assistere soprattutto alla luce dell’attuale, preoccupante, scenario di declino demografico.

Un contributo al dibattito arriverà anche dagli interventi di Paolo Ricotti, presidente nazionale del Patronato Acli, che illustrerà numeri, evidenze e bisogni emersi quotidianamente dai servizi previdenziali dell’associazione, poi sono attese le parole di Marco Randellini (segretario generale della Camera di Commercio di Arezzo-Siena), di Guglielmo Borri (presidente del Patronato Sias dell’Mcl) e di Silvia Russo (segretaria generale della Cisl di Arezzo) che porteranno un focus volto a chiarire la specifica situazione del territorio aretino. A moderare l’incontro, invece, sarà il segretario generale nazionale delle Acli Damiano Bettoni. «Questo incontro - ricorda Paolo Formelli, vicesegretario nazionale della Federazione Anziani e Pensionati delle Acli, - era stato inizialmente fissato per venerdì 10 marzo, ma l’evento fu annullato per l’improvvisa indisponibilità del relatore a causa di una convocazione da parte del ministero. Rivolgiamo, dunque, un particolare ringraziamento a Tridico per la disponibilità a trovare una data alternativa e a recuperare questo importante momento di dibattito e di approfondimento su temi quali lavoro, previdenza, pensioni e crisi demografica che interessano da vicino ogni singolo cittadino. Ci chiediamo, infatti, come potrà reggersi il nostro sistema a fronte di un incremento dell’aspettativa di vita, dell’attuale modello contributivo e del calo demografico».