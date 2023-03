Congresso odontotecnico: premiati a Empoli i migliori studenti

Un momento della premiazione

Empoli, 14 marzo 2023 - Tempo di premi e riconoscimenti, nell’ambito del secondo Congresso del settore odontotecnico intitolato a Santa Apollonia che si è svolto sabato all’Iss Fermi - da Vinci di Empoli.



Tante le persone intervenute, a conferma del grande interesse suscitato da questo indirizzo di nicchia presente nel territorio empolese da qualche anno. L’incontro, che ha visto l’intervento del presidente Sno Cna Francesco Amerighi, è stato l’occasione per presentare un progetto di volontariato promosso dall’Apa, nella persona dell’odontotecnico Giuseppe Bondì, per realizzare protesi in Tanzania.

Spazio poi ai progetti didattici degli allievi delle quarte e delle quinte che, coordinati dal professor Fabio Ciccone, hanno illustrato delle Uda Trasversali che rappresentano la vera innovazione per quanto i nuovi professionali. L’Uda valutata come migliore è stata quella sul progetto Protesi Sociale illustrata da Priscilla, Diana e Benedetta della classe 4^T: le allieve come premio effettueranno uno stage presso il laboratorio Vitiello di Firenze sul Cad-Cam Ortodontico.

Nella parte finale della giornata, spazio al concorso per decretare l’allievo che rappresenterà la scuola alla gara nazionale di modellazione odontotecnica che quest’anno si svolgerà a Massa: ad aggiudicarsi il premio offerto da Dentale Toscana l’allieva Diana Ascione che ha ottenuto anche uno stage nel laboratorio del presidente Amerighi.

«Questo modo di vivere attivamente la scuola da parte dei ragazzi lo respiriamo tutti i giorni – ha detto l’organizzatore dell’evento, il professor Fabio Ciccone - e non possiamo che essere orgogliosi dei risultati ottenuti. I complimenti che provengono dal mondo del lavoro e la presenza di molti nostri ex allievi nei laboratori dell’empolese sono lì a dimostrare che la scelta di portare questo corso a Empoli, fatta anni fa dal dirigente, il professor Gaetano Flaviano, è stata lungimirante».