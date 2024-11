Arezzo, 14 novembre 2024 – Prima neve sulle montagne aretine con brusco calo delle temperature su tutta la provincia. In particolare questa notte sono caduti fiocchi di neve sul Pratomagno, sul Monte Falco, alla Verna e su tutto l'Appennino tra Casentino e Valtiberina. Le nevicate non hanno generato problemi e la circolazione non ha subito interruzioni. Il meteo è poi migliorato nelle ore pomeridiane.