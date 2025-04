Poste Italiane assume portalettere in Toscana e a La Spezia, come candidarsi

Firenze, 14 aprile 2025 – Nuove opportunità di lavoro con Poste Italiane in Toscana e a La Spezia. L’azienda, che conta complessivamente una rete di 12.800 uffici postali, circa 120mila dipendenti e quasi 600 miliardi di attività finanziarie investite, ha avviato una nuova campagna di reclutamento per portalettere con contratto a tempo determinato. La selezione è aperta in diverse province toscane: Arezzo, Firenze, Livorno, Grosseto, Lucca, Massa-Carrara, Pistoia, Pisa, Prato e Siena, oltre che nella città ligure di La Spezia.

I requisiti

Per candidarsi è necessario essere in possesso di diploma di scuola media superiore con una votazione minima di 70/100 oppure laurea, anche triennale, con almeno 102/110, e patente di guida in corso di validità, idonea alla conduzione dei mezzi aziendali. Non sono richieste competenze specifiche né esperienza nella mansione.

Contratto e selezione

Il contratto offerto è a tempo determinato, con durata e numero di assunzioni variabili in base alle necessità operative delle sedi coinvolte. Ogni candidato potrà indicare una sola area territoriale di preferenza.

Chi risulterà idoneo sarà contattato tramite email da [email protected] per sostenere un test attitudinale online. Superata questa prima fase, seguiranno una prova di guida su motomezzo 125cc ed un colloquio individuale. Il superamento della prova su moto è essenziale per accedere all’assunzione.

Durante il primo incontro sarà inoltre richiesto di presentare un documento ufficiale che attesti il titolo di studio dichiarato.

Come candidarsi

Le candidature vanno inviate esclusivamente online tramite il portale ufficiale di Poste Italiane entro il 17 aprile 2025. Per ulteriori informazioni, cliccare qui.