Arezzo, 8 ottobre 2024 – Porta Sant’Andrea prepara la cena della vittoria. Sale l’attesa per il grande evento di Porta Sant’Andrea in programma sabato 12 ottobre all’Arezzo Fiere e Congressi. Si possono ancora acquistare i biglietti nella sede del Quartiere dalle 21:00 alle 23:00 fino a mercoledì 9 ottobre.

Sant’Andrea è pronto al gran finale. Mancano solo gli ultimi dettagli prima di aprire le porte dell'Arezzo Fiere e Congressi di via Spallanzani che sabato 12 ottobre ospiterà la Cena della Vittoria per festeggiare l’impresa di Tommaso Marmorini e Saverio Montini in piazza Grande.

L’acquisto e il ritiro dei biglietti è possibile fino a mercoledì 9 ottobre, dalle ore 21.00 alle ore 23.00 nella sede del quartiere in via delle Gagliarde. Le prenotazioni possono essere effettuate anche via WhatsApp al numero +39 366 3867800.

Il costo per la partecipazione alla cena è di € 45 per i soci e € 55 per i non soci, mentre per i bambini il prezzo è di € 25 (sarà allestito un tavolo a parte con menù a base di pici al sugo, cotoletta con patate arrosto). Il menù della cena, a cura di Fracassi Walter, prevede aperitivo di benvenuto con grande antipasto a buffet, poi i primi: risotto allo zafferano con salsiccia e funghi e pici al ragù toscano; per secondo manzo agli odori e sformatino di patate, insieme ad acqua e vino. A conclusione, l’attesissima "torta della vittoria”.

La scaletta della serata prevede la proiezione del video celebrativo della vittoria, il discorso del rettore Maurizio Carboni, la premiazione dei giostratori vittoriosi, la nuova lotteria a premi, l’asta delle lance da Giostra, dei ferri dei cavalli e la bottiglia numero 39 del “Vino della Vittoria”. Dopo il taglio del dolce, la serata continuerà fino a tarda notte con il dj set a cura di Euphoria. A tutti i commensali verrà consegnato un gadget in regalo.

Si ringrazia per il sostegno Studio Gori & Carboni, Lasi, Chimet, Galvar, Grafiche Badiali, Arezzo Sped, Jolly Bijox, Pasticceria Cini, Agostini B.