Cronaca
CronacaPorta Crucifera, Porta Sant'Andrea, Porta Santo Spirito, Porta del Foro, così l’ordine in piazza
1 set 2025
REDAZIONE CRONACA
  3. Porta Crucifera, Porta Sant'Andrea, Porta Santo Spirito, Porta del Foro, così l’ordine in piazza

Così l’esito dell’Estrazione delle Carriere. Oggi al via le prove dei giostratori in piazza

ARezzo, 1 settembre 2025 – Si è svolta domenica 31 agosto, davanti al palazzo Comunale di Arezzo la Cerimonia di Estrazione delle Carriere e Giuramento dei Capitani valida per la 148esima edizione della Giostra del Saracino che si correrà domenica 7 settembre in Piazza Grande.

I paggetti dei quattro quartieri hanno estratto il seguente ordine di carriere: Porta Crucifera, Porta Sant'Andrea, Porta Santo Spirito, Porta del Foro. Oggi, lunedì 1 settembre, al via le prove dei giostratori a partire dalle 16:30 fino alle 19.30 secondo l'ordine estratto. Le prove dei giostratori si svolgeranno fino a mercoledì 3 settembre. Giovedì 4 la Simulazione di Gara a partire dalle 17.00. Venerdì 5 alle 21.30 la Prova Generale dedicata al Pier Ferruccio Romualdi. Vendita dei biglietti: dalle 15.00 alle 19.00 di oggi i biglietti saranno acquistabili soltanto presso la biglietteria del percorso espositivo "I Colori della Giostra" mentre da stamani mattina ore 9.00 saranno aperte anche le vendite online al seguente link: https://discoverarezzo.ticka.it/  

