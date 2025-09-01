Porta Crucifera, Porta Sant'Andrea, Porta Santo Spirito, Porta del Foro, così l’ordine in piazza

ARezzo, 1 settembre 2025 – Si è svolta domenica 31 agosto, davanti al palazzo Comunale di Arezzo la Cerimonia di Estrazione delle Carriere e Giuramento dei Capitani valida per la 148esima edizione della Giostra del Saracino che si correrà domenica 7 settembre in Piazza Grande.

I paggetti dei quattro quartieri hanno estratto il seguente ordine di carriere: Porta Crucifera, Porta Sant'Andrea, Porta Santo Spirito, Porta del Foro. Oggi, lunedì 1 settembre, al via le prove dei giostratori a partire dalle 16:30 fino alle 19.30 secondo l'ordine estratto. Le prove dei giostratori si svolgeranno fino a mercoledì 3 settembre. Giovedì 4 la Simulazione di Gara a partire dalle 17.00. Venerdì 5 alle 21.30 la Prova Generale dedicata al Pier Ferruccio Romualdi. Vendita dei biglietti: dalle 15.00 alle 19.00 di oggi i biglietti saranno acquistabili soltanto presso la biglietteria del percorso espositivo "I Colori della Giostra" mentre da stamani mattina ore 9.00 saranno aperte anche le vendite online al seguente link: https://discoverarezzo.ticka.it/