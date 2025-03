Palestra gratis contro la sedentarietà: anche a Grosseto le “pillole di movimento”

Grosseto, 5 marzo 2025 – Si chiama Movement Pills e si legge Pillole di movimento: è il nuovo progetto europeo per combattere la sedentarietà e diffondere corretti stili di vita tra le persone di tutte le età. Nei mesi di marzo e aprile ci si potrà recare nelle farmacie di Grosseto che aderiscono al progetto e chiedere gratuitamente una confezione di Pillole di movimento: confezioni del tutto simili a quelle dei medicinali ma all'interno non ci sono pillole ma un bugiardino, che dà diritto a due mesi di attività fisica gratuita in molti impianti sportivi e palestre della città.

Il progetto Movement Pills è finanziato dalla Comunità Europea (Eacea-European Education and Culture Executive Agency) e coinvolgerà otto paesi europei: Italia, Danimarca, Belgio, Romania, Bulgaria, Grecia, Polonia, Estonia.

L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Milano, è stata presentata a Palazzo Marino sede dell'ente locale, da parte di “Uisp-Unione Italiana Sport per tutti” che è l'associazione capofila del progetto in Italia. Un lancio avvenuto in una data simbolica, il 4 marzo, in cui ricorre la Giornata mondiale dell'Obesità.

L'iniziativa si rivolge in particolare a tutte le persone dai 18 anni in su, che non hanno ancora scoperto il piacere e i benefici dell'attività fisica e della partecipazione sportiva, offrendo loro l'opportunità di scegliere tra un'ampia gamma di 105 attività sportive, in base alle proprie preferenze ed esigenze.

"In questo modo originale e un po' autoironico distribuiremo 120 mila confezioni di Pillole di movimento, un rimedio naturale per far provare gratuitamente i benefici dell'attività fisica ad altrettante persone che non l'hanno mai potuta praticare", spiega Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp.

"La promozione di stili di vita sani rappresenta una delle sfide più rilevanti del nostro tempo. I dati evidenziano una tendenza preoccupante, sia a livello globale che in Italia, con un aumento dei tassi di sovrappeso e obesità, in particolare tra bambini e adolescenti", osserva Martina Riva, assessora milanese allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili.

Un aspetto centrale dell'iniziativa è l'inclusione: spesso, l'accesso allo sport è ostacolato da barriere socioeconomiche e culturali, come genere, età, istruzione, condizioni finanziarie e disponibilità di strutture. Movement Pills si propone di abbattere questi ostacoli, offrendo attività sportive diversificate e accessibili, pensate per coinvolgere anche chi è a rischio di esclusione.

A tal proposito afferma Elia Biganzoli, professore statistica medica dell'Università di Milano, che si è dichiarato impressionato dal progetto: "Questa iniziativa richiama l'esperienza che abbiamo fatto dal punto di vista scientifico perchè ci propone l'esercizio fisico come una terapia, ed è così: nei nostri studi sui tumori abbiamo verificato che l'attività fisica è diventata un complemento importante della terapia in una patologia seria come quella oncologica e lo stesso vale per altre patologie croniche. Per questo chiediamo alle nostre amministrazioni cittadine di aumentare gli spazi verdi e le piste ciclabili, che possono favorire il movimento quotidiano delle persone anche per andare a scuola o lavoro".

Le città che aderiscono, oltre a Grosseto, sono Milano, Torino, Perugia, Bolzano, Agrigento, Ascoli Piceno, Foggia-Manfredonia, Grosseto, Reggio Emilia, Padova, Rimini.