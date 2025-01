Piandiscò, l’attivazione del Punto Digitale Facile

Arezzo, 8 gennaio 2025 – L’attivazione del Punto Digitale Facile è resa possibile grazie ai fondi del PNRR per lo sviluppo di una rete di facilitazione digitale che la Misericordia di Faella ha ottenuto con la presentazione di un progetto.

La convenzione tra Regione Toscana e il Comitato Zonale delle Misericordie della provincia di Arezzo ha dato il via a questo importante progetto che ha come obiettivo l’accrescimento delle competenze digitali diffuse per favorite l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, per promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale da parte di tutti e per incentivare l’uso dei servizi on line delle Amministrazioni Pubbliche e dei privati, semplificando il rapporto tra cittadini e Pubbliche Amministrazioni.

Il Punto Digitale Facile PDF svolgerà a favore dei cittadini, che ne fruiranno a titolo gratuito, formazione/assistenza personalizzata individuale .

Il Comue di Castelfranco Piandiscò intende co-progettare con la Misericordia al fine di rendere il servizio fruibile su tutti I tre maggiori centri, mettendo a disposizione locali idonei per svolgere tutte le attività di facilitazione previste dal progetto operativo.

- apertura del PDF per almeno 24 ore settimanali

- svolgere interventi formativi rivolti agli utenti o interventi di orientamento in tema di alfabetizzazione informatica

- svolgere a favore dei cittadini corsi di formazione sugli strumenti e servizi digitali

-svolgere attività di facilitazione.

Il Comune di Castelfranco Piandiscò concederà alla Misericordia l’uso dei locali e rete wifi gratuitamente, provvederà altresì alla pubblicizzazione (sito istituzionale, social e pubblicazione) del progetto, coinvolgerà anche le associazioni di volontariato Auser, Caritas e Proloco per la presentazione del Progetto

Punti PDF

Faella martedi 14-19 sabato 9-13 uffici comunali

Castelfranco lunedi 9-13 giovedi 15-19 casa della salute

Piandiscò mercoledi 14-19 casa della cultura