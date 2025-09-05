Arezzo, 5 settembre 2025 – Percorso di sterilizzazione all'Ospedale San Donato, la precisazione della Asl Toscana sud est

In merito al percorso di sterilizzazione degli strumenti chirurgici dell'ospedale San Donato di Arezzo, la Asl Toscana sud est precisa che l'esternalizzazione temporanea della stessa era stata programmata all'epoca dell'avvio dei lavori di ristrutturazione del blocco operatorio per tutelare, per una fase specifica dei lavori, la sicurezza dei pazienti e del personale sanitario, nonché la continuità delle attività.