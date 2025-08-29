Arezzo, 29 agosto 2025 – ParolePrime: riprende le attività il progetto che sostiene il benessere dei minori

Torna il 2 settembre, in Valdarno, il progetto dell’ASL Toscana sud est per rilevare precocemente i bisogni dei più piccoli

Il 2 settembre riprende ParolePrime, il progetto a cura della Zona Distretto Valdarno dell’Asl Toscana sud est dedicato ai bambini tra i 2 e i 5 anni e alle loro famiglie. Uno spazio di gioco all’interno del quale professionisti specificamente formati possono osservare competenze e comportamenti dei bambini e intercettare precocemente i loro bisogni per favorire al meglio crescita e sviluppo.

L’obiettivo è mette in campo iniziative di promozione della salute, dare indicazioni psicopedagogiche e, quando necessario, orientare verso i più opportuni interventi diagnostici, riabilitativi e terapeutici. Anche per questo, il progetto si avvale di una equipe multiprofessionale composta da psicologo, logopedista ed educatore professionale, degli operatori e, in base alle esigenze, di altre figure professionali dell’Unità funzionale Salute mentale infanzia e adolescenza del Valdarno.

Le attività si svolgono in alcuni spazi del Centro Infanzia, Adolescenza e Famiglia di Terranuova Bracciolini messi a disposizione dalla Conferenza dei Sindaci del Valdarno ed il servizio è gratuito: è sufficiente telefonare al numero 331 653 2036 per prendere un appuntamento.

“Spesso le famiglie si rivolgono a ParolePrime su indicazione dei pediatri, delle scuole dell’infanzia o su suggerimento di altri genitori quando verificano, nei loro bambini, ritardi nel linguaggio o difficoltà nella gestione delle emozioni, nella comunicazione e nella relazione e sentono di aver bisogno di un supporto professionale – spiega il dottor Stefano Berloffa, responsabile dell’Unità funzionale Salute mentale infanzia e adolescenza del Valdarno – Il fatto che ParolePrime sia un servizio gratuito e a libero accesso rende facile richiedere il supporto: basta essere residenti in uno dei comuni del Valdarno e prendere un appuntamento."