Richiesta del nuovo casello A1 avanzata dal Sindaco Tassini, la dichiarazione sindaco di Castiglion Fibocchi Marco Ermini

Arezzo, 29 agosto 2025 – La dichiarazione sindaco di Castiglion Fibocchi Marco Ermini in merito alla richiesta del nuovo casello A1 avanzata dal Sindaco Tassini

«Come sindaco di Castiglion Fibocchi, desidero esprimere il mio pieno sostegno alla richiesta avanzata dal Sindaco di Laterina Pergine Valdarno, Jacopo Tassini, riguardo alla realizzazione di un casello autostradale nel tratto compreso tra le uscite Arezzo-Valdarno.