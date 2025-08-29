Richiesta del nuovo casello A1 avanzata dal Sindaco Tassini, la dichiarazione sindaco di Castiglion Fibocchi Marco Ermini

Arezzo, 29 agosto 2025 – La dichiarazione sindaco di Castiglion Fibocchi Marco Ermini in merito alla richiesta del nuovo casello A1 avanzata dal Sindaco Tassini
«Come sindaco di Castiglion Fibocchi, desidero esprimere il mio pieno sostegno alla richiesta avanzata dal Sindaco di Laterina Pergine Valdarno, Jacopo Tassini, riguardo alla realizzazione di un casello autostradale nel tratto compreso tra le uscite Arezzo-Valdarno.
Questa infrastruttura rappresenterebbe non solo un miglioramento fondamentale per la viabilità della nostra zona, ma anche un'opportunità significativa per l'economia locale e per tutti i nostri concittadini. La presenza di un casello autostradale faciliterebbe l'accesso alle attività produttive e commerciali, offrendo alle imprese della nostra comunità la possibilità di crescere e prosperare. Si tratterebbe anche di un'opportunità significativa per i cittadini che si spostano quotidianamente per lavoro e studio. Inoltre, un casello nel comune di Laterina Pergine favorirebbe un potenziale incremento del turismo, attirando visitatori e aumentando le opportunità per le attività del nostro territorio. È essenziale che i nostri cittadini possano beneficiare di collegamenti più efficienti, più sicuri e che si possa lavorare per rendere la nostra Regione ancora più attrattiva. Considerati i lavori della terza corsia Incisa-Valdarno in programmazione, credo che questo sia il momento giusto per discuterne! Invito dunque le imprese e le categorie economiche a esprimersi in merito e, soprattutto, le istituzioni regionali ei futuri candidati a considerare con attenzione questa proposta, per farsi promotori nelle giuste sedi, convinto che ciò rappresenterebbe un passo importante per il progresso della nostra comunità».