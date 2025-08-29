Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Il bluff di Putin
Cronaca

Maltempo, codice giallo per temporali, vento e mareggiate fino a sabato 30 agosto
29 ago 2025
REDAZIONE CRONACA
Maltempo, codice giallo per temporali, vento e mareggiate fino a sabato 30 agosto

Migliorano le condizioni meteo ma permane ancora un po' di instabilità

Arezzo, 29 agosto 2025 – Maltempo, codice giallo per temporali, vento e mareggiate fino a sabato 30 agosto

Migliorano le condizioni meteo ma permane ancora un po' di instabilità. La Sala operativa regionale della protezione civile ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporale forti, valido dalle 22 di stasera fino alle 13 di domani, sabato, limitatamente alle zone di nord-ovest e isole. Un altro codice giallo per vento e mareggiate, dalle 15 di oggi fino alle 13 di domani, riguarda invece la costa centro-settentrionale e le isole.

Oggi pomeriggio possibilità di rovesci o brevi temporali sulle zone orientali. Peggioramento nella notte e mattina di domani, con temporali anche forti sulla costa centro-settentrionale, localmente accompagnato da colpi di vento o grandinate. Instabile anche nel pomeriggio di domani con rovesci o temporali sulle zone interne.

Ulteriori dettagli e consigli sulle comportamenti da adottare, al secondo del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

