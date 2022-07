Papa Francesco ad Assisi il 24 settembre

Assisi (Perugia), 8 luglio 2022 - Papa Francesco sarà ad Assisi il 24 settembre. Lo fa sapere il Vaticano spiegando che la visita del Pontefice sarà in occasione dell'evento "Economy of Francesco".

Si tratta della tre giorni di confronto e di ascolto per un’economia dal volto più umano. "Economy of Francesco” si terrà dal 22 al 24 settembre, in presenza ad Assisi. Sono già centinaia, fanno sapere gli organizzatori, da oltre 70 Paesi del mondo, le richieste per partecipare, sarà possibile iscriversi sul sito https://francescoeconomy.org/it. L’evento è fortemente voluto da Papa Francesco che più volte ha invitato i giovani a lasciar emergere le loro idee e i loro sogni, per un cambiamento radicale dell’economia. “Voi non siete il futuro: siete il presente”, aveva detto il Papa, sottolineando come il pianeta avesse e abbia tuttora bisogno del coraggio dei giovani". Messaggio di grande attualità e che viene rafforzato dalla presenza del pontefice all'evento.

Il giorno seguente Francesco sarà a Matera per chiudere il 27esimo Congresso Eucaristico Nazionale.