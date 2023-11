Il pallone da 2 milioni di dollari: quello della Mano de Dios

Firenze, 16 novembre 2023 – Può un pallone di calcio valere 2 milioni di dollari? Se è quello di Maradona, evidentemente sì. Il 16 novembre del 2022 venne battuto all'asta per ben 2 milioni di sterline (pari a 2,4 milioni di dollari) il pallone con cui il ‘Pibe de oro’ segnò con la "mano de Dios" il gol dell'Argentina all'Inghilterra nei quarti di finale del Mondiale 1986. Il pallone di marca Adidas modello 'Azteca' era posseduto da Ali Bin Nasser, l'arbitro tunisino della celebre partita del 22 giugno '86 a Città del Messico, che terminò con la vittoria dell'Argentina per 2 a 1 e che resta memorabile anche per l'altra rete di Maradona, definita "il gol del secolo". Il pallone dell'incontro fu usato per tutti i 90 minuti del match, come accadeva abitualmente nel calcio di quegli anni. Il cimelio calcistico è andato all'asta sei mesi dopo che venne battuta la maglietta che "el pibe" vestì nella storica partita, aggiudicata per circa 9,3 milioni di dollari. Nel corso degli anni sono finiti all’asta tanti cimeli delle star. Come il completo bianco indossato da John Travolta in 'La febbre del sabato sera', uno dei costumi più famosi e riconoscibili della storia del cinema, venduto per 260mila dollari. Dopo una contesa di 15 minuti tra i partecipanti, l’acquirente si è aggiudicato giacca, panciotto, pantaloni, camicia nera e manichino. Uno dei bastoni appartenuti a Charlie Chaplin venne venduto per 39mila dollari, mentre la statua animatronica originale di 'E.T. l'extraterrestre', utilizzata nell'omonimo film di Steven Spielberg, ha trovato un acquirente per 2,6 milioni di dollari (2,45 milioni di euro). L’iconico cappello di Michael Jackson, quello con cui fece il moonwalk per la prima volta, è stato aggiudicato a un acquirente che è arrivato ad offrire quasi 78mila euro. Il carro romano del "Gladiatore", stimato fino a 10mila dollari australiani, venne venduto a 65mila, mentre la corazza che Russell Crowe indossava per la scena della sua morte nel film, è arrivata a toccare i 125mila dollari. Le lettere d'amore che Bob Dylan scrisse alla fidanzata del liceo sono state vendute all'asta per ben 669.875 dollari (oltre 670mila euro). La vestaglia indossata da Sophia Loren nel film di Ettore Scola “Una Giornata Particolare” venne venduta a 22.500 euro. Battuto all’asta anche un sacchetto utilizzato Neil Armstrong per raccogliere dalla superficie della Luna il primo campione: ovviamente ebbe un prezzo ‘spaziale’, pari a 1,5 milioni di euro. Una ciocca di capelli del Re del Rock, Elvis Presley è stata aggiudicata per 1.300 euro. È stata invece pagata con la cifra record di 141mila euro l’ultima lettera scritta da un passeggero prima che affondasse il Titanic, in cui si legge “se tutto va bene, arriveremo a New York mercoledì”. Tra le cose più curiose mai vendute anche ex cimiteri di frazioni isolate e ormai abbandonati, finiti all’asta per salvarli dal degrado dandogli una nuova vita. È accaduto anche in Toscana per l'ex cimitero di Salecchio, frazione di Palazzuolo sul Senio, nella provincia di Firenze. La base di partenza era stata fissata a quota 3mila euro, per rilevare l'intero spazio, abbandonato da anni, e riqualificarlo. L'offerta arrivata al Comune alto-mugellano è stata di 3.050 euro. La legislazione non permette più di avere camposanti in zone così isolate e non controllati. Tuttavia nonostante i resti delle salme fossero stati portati via da tempo, arrivò un’unica e sola offerta.

Nasce oggi

José Saramago nato il 16 novembre del 1922 ad Azinhaga. Mise nei suoi romanzi il suo modo personale di guardare il mondo, e la sua straordinaria forza narrativa lo portarono a vincere il premio Nobel per la letteratura nel 1998. Ha scritto: “La sconfitta ha qualcosa di positivo: non è definitiva. In cambio, la vittoria ha qualcosa di negativo: non è mai definitiva”.