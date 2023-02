Uccide la moglie e si toglie la vita, tragedia a Castagneto Carducci

L'abitazione in cui si è consumata la tragedia

Castagneto Carducci (Livorno), 16 febbraio 2023 – Una coppia di anziani, marito e moglie di 80 anni lui e 75 lei, sono stati trovati cadavere questa mattina nella loro abitazione di Castagneto Carducci dai carabinieri.

Si tratterebbe di un omicidio-suicidio: il marito, 81 anni, avrebbe ucciso la donna, 75, con il suo fucile da caccia per poi togliersi a sua volta la vita. Alla base del gesto ci sarebbe una malattia della donna. Da quanto appreso la coppia sarebbe stata molto conosciuta in paese e abitava in una villetta poco sotto il centro di Castagneto, in via Nemorense.