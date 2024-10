Arezzo, 23 ottobre 2024 – Nuovo numero per le cure non urgenti 116117, in Asl Toscana sud est oltre 170 chiamate nella prima giornata

Buona partenza per il servizio di Guardia Media nei territori di Arezzo, Grosseto e Siena

Oltre 170 chiamate (172 per la precisione), con un tempo di attesa inferiore ai 60 secondi nella fascia oraria dalle 22 alle 8 e con un picco massimo di attesa intorno ai 4 minuti nella fascia oraria dalle 20 alle 22 (quando si sono concentrate il maggior numero di telefonate: 110). Sono questi alcuni dei numeri che emergono dalla prima giornata del nuovo numero per le cure non urgenti 116117 attivo dalle ore 20 di ieri in Asl Toscana sud est. Nei tre territori - Siena, Arezzo e Grosseto - sono state 130 le chiamate inoltrate al medico di continuità assistenziale e 42 quelle gestite direttamente dal personale della Centrale del Numero Europeo Armonizzato (NEA) con sede a Firenze.

“Siamo soddisfatti della partenza positiva - commenta l’assessore al diritto alla salute della Regione Toscana, Simone Bezzini -. Continueremo a seguire e a monitorare il servizio con attenzione. Grazie per l’impegno da parte del personale dedicato al 116117, un passaggio delicato e importante che, ne siamo convinti, porterà alla semplificazione dell’accesso alla continuità assistenziale in tutta la Toscana”.

“È innegabilmente una buona partenza per il numero unico della Guardia Medica - sottolinea il direttore generale della Asl Toscana sud est, Antonio D’Urso –. È uno stimolo in più per andare avanti secondo l’organizzazione che ci siamo dati grazie, anche alla collaborazione e al supporto della Regione Toscana. Siamo certi che il nuovo servizio contribuirà a migliorare le risposte alle esigenze di salute della cittadinanza”.

“Siamo soddisfatti di come cittadini e personale hanno risposto in questa prima giornata. La data di avvio era un appuntamento delicato, ed è stato superato positivamente spiega Barbara Rocchi, direttrice Medicina di Comunità area senese e responsabile aziendale del progetto 116117 -. I dati confermano l'efficacia del modello organizzativo in termini di capacità di filtro e tempestività di presa in carico ”.

Come funziona il 116117

I cittadini possono chiamare il numero 116117 per contattare il servizio di continuità assistenziale che sostituisce il medico di famiglia nei giorni feriali dalle 20 alle 8 del giorno successivo, nel fine settimana dalle 8 del sabato alle 8 del lunedì e nei giorni di festività infrasettimanali dalle 10 del giorno prefestivo alle 8 del mattino del primo giorno feriale. Tra le novità introdotte da questo nuovo servizio, è che il numero sarà uguale per tutta la Toscana e non cambierà da provincia a provincia o da distretto a distretto. È accessibile a chiunque grazie alla traduzione multilingua (è in grado di rispondere in venti lingue diverse) e rappresenta un’innovativa presa in carico dell’utenza.

