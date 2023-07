Arezzo, 3 luglio 2023 – Norma Giannini ha compiuto 100 anni e il Sindaco ha voluto portarle personalmente i suoi auguri insieme a tutta la famiglia Occhiolini presso la casa di Riposa S. Maria Goretti di Bibbiena dove le suore avevano preparato per lei una bellissima festa.

Norma ha avuto una vita molto originale se paragonata a quelle delle persone della sua età che, solitamente, hanno passato quasi tutta la vita nel luogo dove sono nate.

Nata a Subbiano, ha lavorato in un bar in tempo di guerra, poi ha abitato a Roma, dove è nato il suo primo figlio. Dal 1960 lei con il marito Occhiolini sposato nel 1947 e il figlio si trasferiscono a Bibbiena come custodi in una villa.

La longevità è il tratto genetico che Norma condivide con la sorella maggiore arrivata alla bella età di 103.

Filippo Vagnoli commenta: “Portare un saluto a chi ha fatto tanta strada lo ritengo non solo una gentilezza, ma anche qualcosa di più. In fondo noi possiamo andare avanti proprio grazie a queste persone che hanno costruito con devozione e sacrifici il nostro passato. Portarlo a una donna è ancora più bello: in un mondo che ormai sembra aver perso di vista l’importanza del ruolo femminile nel lavoro, nelle professioni, nella stessa politica, queste donne così forti che hanno raggiunto il secolo, ci pongono davanti alla necessità di ripensare un po' al nostro presente anche in termini di equilibrio e equità sociale. Norma, tra le altre cose, è stata una donna lavoratrice che ha avuto una bella famiglia e l’ha sostenuta e cresciuta con la forza che contraddistingue proprio le donne. Grazie a Norma, al figlio Claudio nostro concittadino e a tutta la famiglia Occhiolini”.