La lanterna dei vigili del fuoco illumina il Natale in Toscana. Nel video il loro messaggio di auguri

Firenze, 24 dicembre 2023 – Gli auguri di Natale arrivano anche da parte dei vigili del fuoco. Il video messaggio creato per l’occasione è stato ideato e realizzato dal centro documentazione video del comando.

"I vigili del fuoco sono stati ripresi in luoghi simbolici con alcuni suggestivi e inediti scorci della città di Firenze e delle città metropolitana dove sono presenti le sedi dei distaccamenti del comando di Firenze, a significare che i vigili del fuoco sono sempre presenti sul territorio, pronti a intervenire in aiuto e a protezione della popolazione e dell’inestimabile patrimonio che le nostre case e le nostre straordinarie città custodiscono. Il fascino suggestivo della luce di una lanterna simboleggia il fuoco, che ci affascina fin da piccoli, quella piccola luce che fin dai tempi antichi illuminava le notti e che ancora oggi ci accompagna con la luce calda e dolce nell’atmosfera natalizia. Il finale rappresenta l’unione dei vigili del Fuoco, riuniti da tante piccole luci insieme ai loro familiari, per formare e augurare i migliori auguri di buone feste ma soprattutto buon Natale a tutti voi”, questo il testo del messaggio di auguri.