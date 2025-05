Arezzo, 15 maggio 2025 – Nasce alla periferia di Arezzo il primo Museo delle Arti Umide, raccolta en plein air di opere realizzate con i materiali trasportati e depositati dall’acqua: rami, tronchi, pietre e altri “regali del fiume” si trasformeranno in sculture, installazioni, animali e oggetti, frutto della fantasia e dell’abilità di adulti e bambini.

L’inaugurazione è fissata per domenica 18 maggio alle ore 16.30, lungo il torrente Chiassa in località Chiassa.

L’iniziativa, sostenuta dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno nell’ambito della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione 2025 (promossa da ANBI con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e di UNARGA), punta a valorizzare i corsi d’acqua come spazi di creatività, partecipazione e cittadinanza attiva.

Il Museo delle Arti Umide rappresenta una novità assoluta per il territorio, ma si inserisce nel solco delle iniziative originali che negli anni hanno reso protagonista il torrente Chiassa: basti pensare al “villaggio dei bambini sul fiume”, che per una domenica ha saputo trasformare le sue sponde in luoghi di gioco, incontro, studio e meraviglia.

L’idea è maturata dalla collaborazione tra Consorzio, scuole, parrocchie, circoli ricreativi, l’Accademia del Ruzzo e i cittadini delle frazioni aretine di Chiassa e Tregozzano, che insieme stanno lavorando per trasformare l’area in un percorso artistico accessibile, mutevole e in continua evoluzione, proprio come il fiume da cui trae ispirazione.

Lungo il sentiero che conduce dalla chiesa al torrente, prenderanno forma decine di creazioni, pensate per raccontare il legame profondo tra uomo e ambiente, tra natura e arte. Un’arte effimera, che cambia con le stagioni, e che invita tutti – passanti, artisti, famiglie – a mettersi in gioco, a lasciare un segno.

L’inaugurazione sarà preceduta, al mattino, da un appuntamento dedicato alla cura e conoscenza del territorio: una eco-passeggiata lungo il torrente, organizzata in collaborazione con Legambiente Arezzo, per raccogliere i rifiuti abbandonati e restituire all’arte un ambiente pulito e accogliente.

Il ritrovo è fissato per le ore 10.30. I partecipanti riceveranno un kit “Puliamo il Mondo”, e saranno guidati da Ilaria Violin, presidente di Legambiente Arezzo, e dalla geometra Giulia Pierozzi, referente UIO Arezzo per la difesa idrogeologica del Consorzio.

“Ancora una volta il torrente Chiassa e la sua comunità ci sorprendono, dando vita a un progetto innovativo che mette al centro il fiume come luogo di incontro, cultura e creatività”, commenta Serena Stefani, Presidente del Consorzio, che sarà presente al taglio del nastro. “È un esempio concreto di come la manutenzione ordinaria del territorio possa diventare occasione per nuove forme di cittadinanza attiva e valorizzazione ambientale. La duplice iniziativa del 18 maggio segna nel nostro comprensorio l’apertura ufficiale della Settimana della Bonifica e Irrigazione, promossa da ANBI con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Unarga: un appuntamento annuale importante per presentare il il lavoro svolto dai Consorzi di Bonifica e per valorizzare i nostri splendidi ambienti fluviali”.

La partecipazione alle iniziative in programma il 18 maggio sul torrente Chiassa è gratuita. Per l’eco-passeggiata è necessaria la prenotazione all’indirizzo mail: [email protected]

LE ALTRE INIZIATIVE DELLA SETTIMANA DELLA BONIFICA IN ALTO VALDARNO

Il 19 maggio 2025 alle ore 21.00 “Accendiamo l’Arno”: a San Giovanni Valdarno la scogliera sul fiume si illumina del tricolore alla presenza dei sindaci della vallata

Il 20 maggio 2025 alle 11.30 “Bonifica & Agricoltura”: prospettive e risultati di un’alleanza consolidata e indispensabile per contrastare i cambiamenti climatici. In collaborazione con Cia, Coldiretti, Confagricoltura. Appuntamento ad Arezzo, presso la sede consortile

Il 22 maggio 2025 all’Itis Galileo Galilei di Arezzo “Patto Scuola Lavoro: il Consorzio si presenta agli studenti, gli studenti presentano i risultati delle analisi sulle plastiche raccolte nei corsi d’acqua”, in collaborazione con Legambiente Arezzo

Il 23 maggio 2025 “Economia e società in Casentino nel XVIII secolo” a Soci (Bibbiena) focus sull’Archiano e la sua storia, in collaborazione con Ecomuseo del Casentino; Unione Comuni Montani del Casentino, Banca della Memoria

Il 24 maggio 2025 “Relax sull’Arno: yoga sull’acqua al calar del sole”, a Capolona alle 19.30. L’iniziativa è preceduta da “In canoa alla scoperta dell’Arno”, esplorazione del fiume per famiglie, con tecnici consortili e guide ambientali a partire dalle ore 16.30. In collaborazione con comune di Capolona, Pro Loco, Associazione T-Rafting, Legambiente Arezzo