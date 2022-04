Arte in lutto, è morto lo scultore Franco Adami

Viareggio, 23 aprile 2022 – Il mondo dell'arte è in lutto per la scomparsa di Franco Adami. Si è spento a 89 anni lo scultore pisano, 'artista visuale' che dai primi anni settanta aveva fatto di Pietrasanta, la cittadina in provincia di Lucca detta la Piccola Atene, la propria casa artistica.

Lo rende noto l'amministrazione comunale di Pietrasanta con una nota in cui "esprime profondo dolore per la sua scomparsa”. “Franco Adami aveva aperto qui uno studio suo - ricorda il sindaco Alberto Stefano Giovannetti - e qui ha realizzato ed esposto tantissime opere. Dal 2007 una di queste ‘Il giudizio di Minotauro’ fa parte del Parco Internazionale della Scultura Contemporanea, inoltre il Museo dei Bozzetti conserva due suoi gessi, 'Le Centurion' e 'Le chevalier noir' ".

Le esequie di Adami si terranno martedì prossimo a Parigi, dove l’artista risiedeva da tempo. Poi il feretro raggiungerà Calci, in provincia di Pisa, dove era nato nel 1933, per essere tumulato. Ai familiari dell'artista il cordoglio sincero dell'amministrazione comunale di Pietrasanta.

