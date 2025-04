L’incidente, la moto distrutta: muore all’alba, lo trova un automobilista

Capoliveri, 3 aprile 2025 – Tragedia all’Isola d’Elba. Un uomo di 48 anni, Andrea Senesi, è morto in un tremendo incidente accaduto all’alba di giovedì 3 aprile sulla piana di Mola, sulla strada che collega Portoferraio a Porto Azzurro, proprio sotto Capoliveri.

In quel punto la provinciale è dritta. L’uomo era sulla sua moto: avrebbe fatto tutto da solo. A trovarlo, in gravi condizioni, un automobilista di passaggio. Erano circa le sei del mattino, c’erano poche macchine in giro.

L’uomo, sotto choc, ha subito dato l’allarme. L’incidente è accaduto all’altezza di un distributore. La moto era distrutta. Il 118 ha tentato ogni manovra rianimatoria, ma invano. Per l’uomo, padre di famiglia, non c’è stato niente da fare.

Sono le forze dell’ordine adesso a cercare di ricostruire cosa è accaduto: se l’uomo abbia perso il controllo per un malore o per altre cause. Andrea Sensi stava andando a lavoro quando ha avuto l’incidente. Lavorava all’Esa, il gestore dei rifiuti dell’isola. Profondo il cordoglio a Capoliveri, il comune di cui era originario, e nel resto dell’Elba.

All’alba di giovedì 3 aprile l’uomo è partito da casa molto presto in moto. Arrivato all’incrocio della strada che proviene da Capoliveri ha svoltato, andando appunto verso il posto di lavoro. Ma poi ha trovato la morte. Notevoli i disagi alla circolazione per parte della mattinata. Il traffico è stato deviato.