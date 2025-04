Muore famoso dj, addio a Francesco Segato, in arte Frances: aveva 46 anni. Il Tenax: ‘Parte di questa casa’

Arezzo, 23 aprile 2025 – Dolore nel mondo della musica per la morte di Francesco Segaton stroncato da un malore improvviso. Il dj era stato fondatore insieme all’amico dj Marco Fumagalli del duo Amplifunk, noto al pubblico aretino e non solo appassionato di musica house.

Il 46enne, cortonese di nascita, è scomparso lunedì mattina dopo aver trascorso una serata ad ascoltare uno dei suoi artisti preferiti al Tenax in cui l’ospite era il dj cileno Ricardo Villalobs. Al mattino, il malore, i tentativi di rianimazione e la morte improvvisa.

Segato, lascia la compagna e i due figli di 10 e 3 anni. La musica e l’amore per la propria famiglia. Ma anche, tra le tante passioni, quella per il nuoto. Nel 2022, la gara al Foro Italico, a Roma, per i campionati europei, che Segato immortalava con una foto e un post su facebook. «Se un giorno mi avessero detto che avrei nuotato ai campionati europei a Roma è fatto una delle gare alla piscina del Foro Italico mi sarei messo a ridere, però è successo e l’emozione di essere lì chiamato da uno speaker in inglese in rappresentanza dell’Italia è stato da pelle d’oca alta 2 centimetri. Bellissimo tutto».

A salutarlo i colleghi e amici che negli anni lo hanno seguito anche solo come ‘Frances’. «Un’amicizia nata in discoteca, tu giovanissimo e appassionato di musica, abbiamo iniziato a collaborare da subito- racconta su facebook Tito Ghezzi, storico proprietario del locale Le Mirage- Mi piaceva confrontarmi con te, avevi una visione alternativa. Volevamo lavorare con i più grandi dj ed in parte ci siamo anche riusciti, un po’ sognatori, un po’ incoscienti. La tua spiccata personalità non scendeva a compromessi e non sempre è stato facile, abbiamo avuto le nostri discussioni ma senza ipocrisia, eri una persona autentica ed eri un vero clubber! Ci mancherai».

Cordoglio anche dal quartiere di Porta Crucifera che lo saluta con un messaggio: «Un amico vero, una persona speciale, un giovane padre. Storico dj e tra i fondatori del Leccio Party, Frances è stato per anni una delle anime più autentiche delle nostre notti, capace di farci ballare, sorridere, emozionare.

Domani, tutta Colcitrone si stringe con affetto e dolore attorno alla sua famiglia e in particolare ai suoi due piccoli figli, Elio e Olivia, con un abbraccio forte e sincero. A te, Frances, il nostro grazie più grande per l’energia, la musica e l’amicizia che ci hai regalato». Lo ricorda anche lo staff dello storico locale fiorentino Tenax, lo stesso in cui Francesco si trovava la sera prima della sua scomparsa. «Per noi non era solo un amico, ma parte di questa casa. Lo salutiamo con gratitudine e rispetto, certi che il suo ricordo resterà vivo tra le nostre mura».