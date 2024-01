Morto Beckenbauer, il ricordo: le sue vacanze in Toscana all’insegna del golf

Firenze, 8 gennaio 2023 – La Toscana del calcio piange uno dei grandi nomi del pallone morto a 78 anni. Franz Beckenbauer era malato da tempo. È stata la famiglia ad annunciare la morte dell’ex difensore tedesco, gloria del Bayern Monaco, di cui è stato anche grande allenatore e dirigente e simbolo del pallone a livello europeo. Diversi i ricordi che lo legano proprio alla Toscana.

Nel 1980 infatti Beckenbauer giocò una partita allo stadio Artemio franchi di Firenze contro la Fiorentina. Beckenbauer militava a quel tempo con il New York Cosmos, la squadra con cui concluse la sua carriera di calciatore,

Fu una serata speciale proprio perché fu possibile vedere da vicino in azioni uno dei grandi del pallone.

Ma tanti altri sono i ricordi che legano Beckenbauer alla Toscana. Nel 2008 venne a Siena per ritirare l’abito premio Artemio Franchi.

La cerimonia si svolse nella sede museale del Santa Maria della Scala. Beckenbauer fu premiato dall’allora presidente federale Giancarlo Abete.

Ma un luogo caro a Beckenbauer in Toscana era la Maremma. E in particolare il golf club Pelagone di Gavorrano dove più di una volta ha giocato a quello che era uno dei suoi passatempi preferiti dopo la chiusura della carriera.

Beckenbauer è tornato in più di un’occasione. In particolare nel 2019 quando presenziò anche a una dimostrazione di foot golf, ovvero il golf giocato con i piedi e con il pallone da calcio e nel 2020 per una vacanza all’insegna del relax. Beckenbauer aveva uno stretto rapporto di amicizia con la famiglia tedesca proprietaria della struttura. La vacanza del 2020 fu l’occasione per celebrare la vittoria della Germania in Coppa del Mondo trent’anni dopo.