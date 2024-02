Morte Paolucci: il mondo della cultura e della politica piange il grande storico dell’arte

Firenze, 5 febbraio 2024 – Tanti i messaggi di cordoglio per la morte di Antonio Paolucci.

"Con la scomparsa di Antonio Paolucci, l'Italia perde un uomo di cultura appassionato e rigoroso, un instancabile studioso che ha dedicato la sua vita alla tutela, alla promozione e alla valorizzazione del nostro patrimonio artistico e culturale. Alla famiglia e ai suoi cari le più sentite condoglianze”. Lo afferma il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

«Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Antonio Paolucci, studioso e storico di primissimo piano, uomo delle istituzioni, intellettuale raffinato. Firenze perde una delle sue figure più autorevoli». Così il sindaco di Firenze Dario Nardella. «Paolucci - continua il sindaco - nel ruolo di Ministro nel governo Dini ha dato lustro a Firenze e all'Italia. Ha guidato egregiamente il Polo museale fiorentino e da soprintendente ha fatto parte della giuria internazionale che ha assegnato a Isozaki il progetto di uscita degli Uffizi. Fino a quando è stato possibile Paolucci non ha mai fatto mancare la sua voce, anche critica, sulle principali vicende culturali italiane. Una voce sempre riconoscibile, lucida, mai banale, che ora ci mancherà». «Alla famiglia giungano le condoglianze dell'intera amministrazione e mie personali», conclude Nardella.

«La scomparsa di Antonio Paolucci crea un grande vuoto nel mondo della cultura. Profondissimo conoscitore della storia dell'arte, museologo di fama mondiale, colpiva per la cristallina chiarezza del suo pensiero». Così Eike Schmidt, ex direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze, ora alla guida del Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli, ricorda Antonio Paolucci. «Era questa la chiave della sua capacità di comunicare a tutti pensieri altissimi e concetti complessi, rendendoli accessibili - aggiunge Schmidt -. E della grande umanità con cui ha saputo guidare e ispirare i colleghi nel loro lavoro, me incluso. È stato per me un onore poter sempre contare sui suoi consigli e sul suo esempio».

"Antonio Paolucci era un uomo colto, di grande personalità, appassionato. Un uomo che aveva alto il senso delle istituzioni e del ruolo pubblico della cultura – dice Rosa Maria Di Giorgi, della direzione nazionale di Italia Viva – Da capogabinetto di Primicerio e da assessore alla Cultura con Domenici ho avuto l'occasione e il privilegio di lavorare molto con lui. una collaborazione e un'amicizia che è proseguita anche a Roma, quando io ero vicepresidente del Senato e poi deputata. Con lui scompare un uomo che sapeva unire la passione civile alla riflessione culturale, la pratica amministrativa agli studi più profondi e raffinati. Mai banale nelle sue riflessioni, il suo contributo alla vita democratica di questo Paese è stato essenziale, non solo nei ruoli di maggiore prestigio e visibilità (da ministro come da direttore di alcuni dei più importanti musei italiani) che ha ricoperto. Alla sua famiglia e ai suoi cari tutta la mia vicinanza in questo momento così triste”.