Montevarchi, in piazza Varchi sfila in passerella il talento degli studenti del “Made in Italy” Oro e Moda

Arezzo, 29 maggio 2024 – In piazza Varchi sfila in passerella il talento degli studenti del “Made in Italy” Oro e Moda. Venerdì 31 maggio, alle ore 21.00, circa 50 abiti con accessori realizzati durante l’anno scolastico dagli stilisti dell’Isis Valdarno e dagli orafi del Tecnico Professionale Margaritone sfileranno davanti al pubblico montevarchino. Un’iniziativa organizzata dai due Istituti scolastici Superiori, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Montevarchi, con lo Studio di Danza Caroline per le coreografie, mentre la musica sarà a cura di Deb Jones Live Music. La scuola sarà anche protagonista del back stage per il trucco e le acconciature realizzate sempre dagli studenti del Dipartimento Benessere- Estetica e Acconciature dell’Isis Valdarno. Un evento importante per la comunità, come ha sottolineato il Sindaco Silvia Chiassai Martini:

“Siamo orgogliosi ed impazienti di ammirare le creazioni dei ragazzi che rappresentano concretamente l’impegno di tutto l’anno nel realizzare una collezione di abiti da giorno e per la sera, ma anche per le grandi occasioni o ispirandosi ai costumi storici, correlati da splendidi accessori, come richiedono le grandi sfilate del Made in Italy che esportano moda e stile italiano in tutto il mondo. Una serata che per noi ha l’obiettivo di rendere omaggio al talento dei giovani, ma anche di sottolineare l’importanza della sinergia che il territorio deve avere con le scuole professionali. Siamo infatti una terra che ha radici profonde nel fashion, con grandi abilità creative e professionalità manifatturiere sviluppate in tanti ambiti, tramandate di generazione in generazione. Un patrimonio enorme che dobbiamo continuare a promuovere e a non disperdere. Per questo siamo sempre in prima linea nella collaborazione attiva con gli Istituti scolastici che formano i professionisti di domani. Sarà una sfilata con la quale apprezzare il lavoro degli studenti, ma che può essere di esempio anche per altri che vogliono intraprendere un percorso di eccellenza. Per questo invito tutta la cittadinanza a partecipare perché in piazza Varchi sfilerà la bellezza di cui i giovani sono capaci”