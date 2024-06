Montevarchi, dal 1 luglio chiusura totale del sottopassaggio di collegamento tra piazza Garibaldi e piazzale Europa

Arezzo, 26 giugno 2024 – Lo scorso giovedì 20 giugno è stato depositato, tramite il trasporto eccezionale con un bilico di 30 metri, il nuovo impalcato per la sostituzione definitiva del ponte bailey che dal 2006 funzionava da collegamento fra la zona della Ginestra e via della Sugherella a Montevarchi. Per consentire il montaggio del nuovo ponte, sarà necessario procedere con la chiusura totale del sottopassaggio da piazza Garibaldi a piazzale Europa. Come indicato da specifica ordinanza, dalle ore 9.00 di lunedì 1 luglio fino alle ore 17.00 del 15 luglio 2024, e comunque fino al termine dei lavori, sarà vietata la circolazione veicolare e pedonale nel sottopasso che sarà preceduta da apposita segnaletica stradale per indicare i percorsi alternativi sia per i mezzi che per le persone. La data dei lavori è stata concordata con RFI considerando anche l’impatto delle operazioni sul traffico ferroviario.

L’intervento ha un costo complessivo di 790mila euro, di cui oltre 350mila euro con risorse comunali e il resto finanziato con fondi Pnrr: “Il primo di luglio inizieranno i lavori per realizzare il nuovo ponte che darà finalmente un collegamento sicuro e stabile tra la parte Sud e la parte Nord della città - afferma il sindaco. Si tratta di un intervento molto complesso come hanno già dimostrato le prime operazioni di smontaggio, il coordinamento delle fasi temporali con Rfi, l’arrivo dell’impalcato e dei materiali in cantiere. L’obiettivo è di rispettare il cronoprogramma e di giungere al completamento dei lavori entro il mese di luglio”.