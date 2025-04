Arezzo, 10 aprile 2025 – Montevarchi, 365mila euro di investimenti per il 2025 su strade e marciapiedi. Partita la prima tranche.

“Gli interventi su strade e marciapiedi sono una priorità che stiamo portando avanti regolarmente in questi anni – afferma il Sindaco - Nel 2016, la città era in una condizione di emergenza dal punto di vista della sicurezza e del decoro. Non a caso, proprio nel primo mandato, abbiamo investito oltre 2 milioni di euro per la manutenzione. Il nostro impegno è sempre lo stesso: utilizzare le risorse per dare risposte concrete alle richieste dei cittadini, facendo scelte mirate per migliorare la viabilità delle strade e dei marciapiedi, percorsi quotidianamente da automobilisti e ciclisti. "Ogni anno, puntualmente – continua il Sindaco - investiamo risorse importanti, partendo dalle maggiori criticità. In questi giorni è partita la prima tranche dei lavori di primavera, con un primo investimento di 228mila euro, che interesserà soprattutto le strade di maggiore percorrenza come via di Terranuova, via Burzagli, via Gramsci, e via F.lli Rosselli, ma anche con un’attenzione alle frazioni, come via di Rendola e via di Picille. Il criterio principale è sempre legato alla sicurezza. Ma non ci fermeremo qui perché in autunno partirà anche una seconda tranche di lavori, con un investimento complessivo per il 2025 di circa 365mila euro”