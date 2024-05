Monnalisa, Matteo Tugliani alla guida del gruppo

Arezzo, 7 maggio 2024 – Monnalisa SpA - azienda di childrenswear di fascia alta, quotata al Euronext Growth Milan, è lieta di annunciare la nomina di Matteo Tugliani come nuovo Amministratore Delegato del Gruppo.

Tugliani ha fatto il suo ingresso in Monnalisa nel 2013 come socio-amministratore e componente del CDA e, grazie alla visione strategica e al solido legame con il gruppo, guiderà una nuova fase di rilancio del gruppo e del brand Monnalisa.

Nato ad Arezzo nel 1980 da una famiglia di imprenditori nel retail moda, coniugato, con 3 figli, laureato in Economia e Gestione delle piccole Imprese, con esperienze presso la Columbia University e la Carlos III di Madrid, un Master in marketing e comunicazione presso l’Università Luigi Bocconi, Matteo Tugliani orienta da subito la sua spiccata imprenditorialità nel settore fashion, fondando l’agenzia di consulenza strategica e commerciale Fashion Link in cui valorizza due progetti start up nel mondo sneakers, trasformandole in prodotti iconici del settore premium. Oggi attraverso Finmat - holding di partecipazione è socio unico del brand Moaconcept.com, di proprietà della società Fashion Gate e co-founder di Dresso piattaforma proprietaria di un modello di business proprietario con brevetto registrato sul second hand.

Il manager porta con sé una profonda conoscenza del mercato del fashion, delle sue direttrici di sviluppo, la sua visione innovativa per guidare l’azienda in un momento cruciale per l’industria della moda.

Matteo Tugliani commenta così la nomina”: “Desidero esprimere la mia profonda gratitudine alla proprietà e ai fondatori, Piero Iacomoni e Barbara Bertocci, per la fiducia riposta in me in un momento di cambiamenti senza precedenti nel panorama globale. Monnalisa rappresenta un’eccellenza italiana nel settore, con un DNA fatto di stile, creatività e unicità dei prodotti. Sono impegnato a preservare e valorizzare questa eredità, guidando l’azienda verso nuovi ambiziosi traguardi di innovazione e responsabilità sociale e ambientale. In un contesto caratterizzato da sfide come il cambiamento dei consumi e da variabili geopolitiche e macroeconomiche, Monnalisa continuerà a distinguersi come una piattaforma manifatturiera e distributiva omnicanale all’avanguardia nel kidswear, cogliendo le sfide future con lungimiranza e orientandosi verso una relazione diretta con i clienti attraverso strategia di branding e marketing digitale”.

Matteo Tugliani detiene il 3,80 % di quote Monnalisa SpA attraverso la società Jafin Due srl.

Piero Iacomoni e Barbara Bertocci, fondatori dello storico brand, commentano la nomina: ”Ringraziamo l’Amministratore Delegato uscente, Christian Simoni, per l’impegno profuso in questi anni. Matteo Tugliani come nuovo CEO, in stretto sodalizio con la direzione creativa di Diletta Iacomoni, rappresenta per noi la formalizzazione di un passaggio generazionale che rafforzerà il brand che abbiamo creato, come sinonimo di eccellenza e innovazione nel panorama della moda 0-16 anni internazionale”.

Nominata anche la nuova Investor Relation Manager, Sara Sisti, da 6 anni in azienda con il ruolo di Finance & Control Manager che continuerà ad esercitare.

L’azienda ha chiuso il 2023 con 41,9 milioni di ricavi, con accordi di licenza con l’iconico brand Philosophy by Lorenzo Serafini e con un outlook di medio periodo del rating ESG pari a EE+.