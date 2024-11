Monnalisa inaugura uno Special Christmas Shop ad Arezzo in occasione della “Città del Natale”

Arezzo, 16 novembre 2024 – Arezzo si prepara a celebrare la “Città del Natale”, e quest’anno la prestigiosa azienda Monnalisa, nata proprio in questa città 56 anni fa, partecipa attivamente all’evento organizzato da

Fondazione Arezzo Intour, Comune di Arezzo e Discover Arezzo. Per l’occasione Monnalisa inaugurerà uno Special Christmas Shop in Corso Italia 50-54, nel cuore del centro storico di Arezzo, per accogliere le tante famiglie e i bambini che visiteranno la città, offrendo un’esperienza unica e ricca di magia.

Monnalisa, leader mondiale nell’abbigliamento per bambini e nota per le sue boutique nelle più prestigiose vie della moda internazionale, ha deciso di omaggiare la città di Arezzo con un Babbo Natale in “rosa”, colore simbolo del brand, che inviterà le famiglie e i loro bambini a scoprire lo Special Christmas Shop. Ogni bambino riceverà un

piccolo dono come segno del caloroso benvenuto di Monnalisa nella sua città di origine, dimostrando ancora una volta l’amore per le proprie radici.

Lo Special Christmas Shop resterà aperto per tutta la durata della manifestazione, offrendo alle famiglie la

possibilità di esplorare le collezioni di abbigliamento e accessori per bambini, pensate per aggiungere un tocco di

eleganza e incanto ai momenti più speciali dell'anno.

I fondatori Piero Iacomoni e Barbara Bertocci, insieme alla figlia Diletta Iacomoni, direttrice creativa del brand, e a

suo marito Matteo Tugliani, recentemente nominato CEO e alla guida del gruppo insieme a Diletta, sono orgogliosi

di dare il loro sostegno alla “Città del Natale”. La coppia, oggi alla guida di Monnalisa, società quotata su listino

Euronext Growth Milan, desidera confermare l’importanza delle proprie radici e la vicinanza a questa splendida

città. Attraverso questa iniziativa, Monnalisa celebra Arezzo e ringrazia la comunità che ha sostenuto l’azienda nel

suo percorso di crescita, valorizzando la città che ha offerto talenti e artigianalità unici al mondo