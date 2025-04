Monnalisa, importante aggiornamento in merito al perfezionamento della Manovra Finanziaria con il Ceto bancario

Arezzo, 3 aprile 2025 – Facendo seguito a quanto già comunicato nel mese di luglio 2024 (ref. comunicato stampa del 26 luglio 2024), il management di Monnalisa S.p.A., nell’ambito della definizione del piano di ristrutturazione e rilancio che

prevedeva tra i suoi capisaldi anche la definizione di una manovra finanziaria da discutere con il ceto bancario finalizzata a ristabilire un generale equilibrio economico-finanziario del Gruppo, riporta di seguito quanto

condiviso di concerto con gli stessi istituti bancari coinvolti, così da dare puntuale aggiornamento circo lo stato di avanzamento della suddetta manovra finanziaria.

Monnalisa S.p.A. comunica “Con riferimento allo stato di avanzamento della Manovra Finanziaria, elemento del Piano di Ristrutturazione Rilancio attualmente in esecuzione, che le banche hanno confermato la disponibilità a

sostenere la società in via prodromica e funzionale all’eventuale perfezionamento della Manovra Finanziaria in corso di negoziazione. Si può pertanto ritenere che, allo stato attuale, il percorso di definizione della Manovra Finanziaria stia proseguendo nel rispetto delle negoziazioni in corso”.

A seguito del corrente aggiornamento sullo stato della manovra finanziaria, la Società informa che il Consiglio di amministrazione potrà apportare modifiche al calendario finanziario attualmente in vigore che prevede l’approvazione del progetto di bilancio 2024 per il 4 aprile p.v. L’Amministratore Delegato di Monnalisa S.p.A., Matteo Tugliani, commenta “Il testo è un segnale molto importante che conferma il positivo avanzamento della Manovra Finanziaria e delle relative interlocuzioni con il

ceto bancario. Dalla data del nostro insediamento, avvenuto nel mese di maggio 2024, abbiamo lavorato parallelamente, ad un Piano di ristrutturazione e rilancio del business nonché ad un piano di contenimento dei costi operativi i cui effetti saranno visibili a partire dall’esercizio 2025. La situazione di incertezza e flessione del

mercato, che si protrae oramai da alcuni esercizi, ha spinto la Società ad attivarsi nei confronti degli istituti di credito per la definizione di una Manovra Finanziaria che ci consentisse di ristabilire un generale equilibrio economico-finanziario aziendale ed un ritorno progressivo alla profittabilità. La conferma ricevuta dagli istituti di

credito circa la loro disponibilità a sostenere Monnalisa in via prodromica e funzionale al perfezionamento della Manovra Finanziaria in corso di negoziazione, rappresenta per noi un passo fondamentale che ci spinge con fiducia verso i nuovi traguardi di medio lungo termine che ci siamo posti”.