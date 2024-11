Arezzo, 15 novembre 2024 – Modifiche alla sosta e alla circolazione da lunedì 18 novembre

Da questo fine settimana scattano anche le disposizioni previste in concomitanza con la Città del Natale

Lavori stradali da lunedì 18 novembre con chiusura al transito in uscita dalla città di viale Mecenate, dall’intersezione con via XXV Aprile a quella con viale Duccio di Buoninsegna. Orario 8,30 – 19 e termine delle prescrizioni prevista per il giorno successivo. Sempre lunedì e martedì è previsto il divieto di sosta con rimozione in viale Mecenate, sia nel tratto suddetto che in quello compreso fra l’ingresso al parcheggio multi-piano e l’incrocio con via degli Accolti. Attenzione in questo secondo tratto anche al senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso.

Fino a venerdì 20 dicembre ancora senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso lungo la S.R. 71 umbro-casentinese dal chilometro 143+450 al chilometro 143+598 in orario 9 – 17.

Prorogata poi fino all’ultimo giorno di novembre la disciplina della circolazione e della sosta in via Pitagora, nel tratto che va dall’intersezione con via Fiorentina a quella con via Carlo Forlanini con orario continuato: chiusura al transito e divieto di sosta con rimozione su ambo i lati. Il divieto di sosta è esteso a via Carlo Forlanini dall’intersezione con via Pitagora a quella con via dell’Orciolaia e in via Enrico Fermi dall’intersezione con via Pitagora a quella con via dell’Orciolaia. Via Enrico Fermi e via Carlo Forlanini diventano strade senza uscita con transito permesso ai soli residenti.

Il fine settimana coincide invece con il taglio del nastro della Città del Natale: sarà la parte alta del centro storico quella maggiormente interessata dai divieti nei weekend e nei giorni festivi ma attenzione anche alle strade esterne alle mura: qualora l’affluenza sia tale da creare congestione del traffico, ai veicoli che transitano nella rotatoria di viale Piero della Francesca/via Baldaccio d’Anghiari/via del Rossellino sarà vietato l’accesso in via Petrarca, a quelli in transito in via Leone Leoni sarà vietato l’accesso in via Porta Buia, a quelli in transito in viale Michelangelo e in via Fra’ Guittone sarò vietato procedere verso via Guido Monaco, a quelli in transito in viale Giotto e in viale Luca Signorelli sarà vietato l’accesso in direzione di via Crispi. Il tratto di via Giuseppe Pietri compreso tra viale Santa Margherita e via Emanuela Loi sarà a senso unico di circolazione in questa direzione di marcia. Sul lato destro scatta il divieto di sosta con rimozione a eccezione degli stalli riservati a persone con disabilità e agli autobus turistici che potranno fermarsi per 30 minuti al massimo dopo di che all’altezza di via Emanuela Loi avranno l’obbligo di svoltare verso via Tarlati. Anche chi percorre via Giuseppe Pietri in direzione di marcia via Pietramala → viale Santa Margherita dovrà svoltare in direzione di via Tarlati. In via Pierluigi da Palestrina è previsto il senso unico di circolazione con direzione di marcia via Tarlati → via Buonconte da Montefeltro.