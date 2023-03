Moda, Pucci ritorna a casa: sfilata a Firenze

Una passata sfilata di Emilio Pucci a Firenze (credits: © Emilio Pucci Archive, Florence)

Firenze, 16 marzo 2023 – Pucci sfilerà a Firenze il 4 maggio prossimo. L'annuncio stamani da parte della maison di proprietà del Gruppo LVMH di Bernard Arnault.

Un omaggio della direttrice creativa del brand Camille Miceli al fondatore della casa di moda dei colori tutta gioia e femminilità, ad un anno e mezzo dal suo insediamento alla guida del brand.

La collezione si chiamerà "Initials E.P.", e già di delinea il ritorno alle origini e alla spontaneità del marchio che Armault mesi fa ha rilevato al 100% trasferendo la sede a Milano.

Dopo la prima collezione battezzata "La Grotta Azzurra" che è stata presentata a Capri, luogo dal quale la meravigliosa storia del Marchese Emilio Pucci è cominciata nei primissimi anni Cinquanta, ecco ora finalmente il ritorno a casa di Pucci (ora si chiama solo così, col cognome della nobile e antica famiglia fiorentina): vedremo dove sfilerà la nuova collezione che come le altre firmata da Camille Miceli segue la formula del see now buy now, in vendita direttamente on line e nei negozi del brand da subito.

Miceli vanta una lunga consuetudine col gruppo LVMH avendo lavorato nel tempo per Louis Vuitton, Dior, e prima ancora però in Chanel dove è rimasta per otto anni. Ha iniziato con uno stage da Alaia, dunque una lunga frequentazione del mondo del lusso e della bellezza. Non solo moda nel suo curriculum ma anche comunicazione, gioielli e accessori in pelle. Ora la sfida più grande, quello del rilancio di Pucci, marchio del mito dello stile femminile e del lifestyle, e adesso il "ritorno" nella città dove tutto ha avuto inizio.