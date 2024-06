Toscana, la Mille Miglia 2024: percorso, tappe e partecipanti

Firenze, 13 giugno 2024 – Un appuntamento che unisce passione per i motori a glamour. La Mille Miglia 2024 è da sempre una festa. Con tanta gente sulle strade per seguire il passaggio di auto d’epoca, alcune preziose e rare, che compiono il percorso da Brescia a Roma e ritorno. Una manifestazione che coinvolge in pieno la Toscana, sia appunto nel viaggio verso la Capitale che in quello verso Brescia. Tappe che toccano posti di leggendaria bellezza. Uno spot importante per tutta la regione.

Nella giornata di giovedì 13 giugno la tappa da Viareggio a Roma. In mattinata la carovana è già passata da Lucca, salutando le Mura della città e proseguendo verso sud. Le località toscane che vengono toccate, oltre a Lucca: Pontedera, Rosignano Marittimo, Bibbona, Castagneto Carducci, Castiglione della Pescaia. Dopo il passaggio in provincia di Pisa, le auto dunque passeranno dalla provincia di Livorno attraversando poi la Maremma in lungo e in largo. Tra i passaggi più spettacolari quello di Bolgheri, quindi quello di Giuncarico. Poi Castiglione della Pescaia.

Il passaggio della Mille Miglia da Lucca è stato particolarmente spettacolare, con tanta gente sul percorso. Mercoledì 12 giugno c’è stato un gustoso antipasto con il Ferrari Tribute. Una grande sfilata di auto Ferrari che ha esaltato gli appassionati. Nella prima mattina di giovedì 13 giugno invece, il passaggio della manifestazione vera e propria.

Dopo il passaggio da Roma, giro di boa della Mille Miglia, le auto risaliranno la Penisola tornando a toccare l’Umbria e la Toscana. Amelia, Orvieto, Solomeo e Passignano sul Trasimeno sono alcune delle località che verranno toccate nella giornata di venerdì. Poi la carovana entra in Toscana dalla provincia di Siena, per uno spettacolare passaggio nel Chianti. Dopo Sinalunga e Siena infatti, le auto toccheranno Radda in Chianti per poi puntare verso la provincia di Prato e quindi scalare il Passo della Futa.

La Mille Miglia è anche un evento glamour, con tanti volti noti a bordo delle auto. Aurora Ramazzotti ad esempio partecipa, per beneficenza, su una Lamborghini Urus rosa. Il cantante Blanco sarà a bordo di una vettura nella parte finale della manifestazione, sul Lago di Garda. Matteo Marzotto partecipa su un’auto a guida autonoma.