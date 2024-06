La Mille Miglia sfila oggi in città. Aurora Ramazzotti è “solidale“ a bordo della Lamborghini rosa

L’antipasto è servito su un piatto d’argento con il Ferrari Tribute 2024 che ieri sera è approdato in città con ingresso alle 19.30 da viale Luporini. I bolidi non solo “testarossa“ sono “atterrati“ fantascientificamente anche sulle Mura, dalla scesa del Baluardo San Donato compiendo un giro in senso antiorario della passeggiata fino a San Frediano, sosta in piazza del Collegio e poi via a finire il giro di Mura con il tramonto.

Un preludio spettacolare alla Mille Miglia che invece è attesa per oggi tra le 6.30 e le 11 del mattina con la calata di più di un vip. Tra i piloti speciali infatti Giulia Salemi, Carmela Generali con Marco Cartasegna e Nilufar Addati e Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunzicher e Eros Ramazzotti, in auto con Goffredo Cerza. Saranno loro ad aprire un varco alla solidarietà scendendo in pista con la Lamborghini URUS S rosa della 1000 Miglia Charity con un team d’eccezione. Guidato da Warly Tomei (membro del Cda Fondazione Ieo-monzino e ideatore dell’iniziativa) ci sarà appunto il team degli special driver.

Ecco il percorso lucchese delle 420 vetture d’antan che percorreranno oltre duemila chilometri di strada, da Brescia fino a Roma toccando varie città tra cui, appunto oggi la nostra. In questo terzo giorno di gara le auto d’epoca tra le 7 e le 11 seguiranno il percorso da via Sarzanese, viale Einaudi, via delle Città Gemelle, piazzale Boccherini, via Nieri, via Cavour, porta san Pietro, via Carrara, salita san Colombano sulle Mura e in senso anti orario piazzale Vittorio Emanuele II (Caffè delle Mura), via Veneto, piazza Napoleone, via Beccheria, piazza san Michele, via san Paolino, piazza Cittadella, via di Poggio, piazza san Salvatore, via Cesare Battisti, via san Giorgio, via Fillungo, porta san Jacopo, via Marconi, viale Cadorna, via di Tiglio. Uscita da Lucca la carovana farà poi ritorno sulla costa livornese. Nel pomeriggio a Roma.

Ma ci sarà modo per catturare qualche scatto per i più appassionati e non solo. “La Mille Miglia rappresenta una grande opportunità che pone Lucca ancora sotto i riflettori – sottolinea l’assessore al turismo, Remo Santini – sia con il Ferrari Tribute sia per la Mille Miglia, una manifestazione che ben si sposa con la bellezza e l’eleganza della nostra città, una delle iniziative di questo giugno particolarmente intenso che promuovono l’immagine dell’arborato cerchio a livello internazionale“.

Laura Sartini