29 agosto 1958, nasce Michael Jackson: oggi avrebbe compiuto 65 anni

Firenze, 29 agosto 2023 - Oggi Michael Jackson avrebbe compiuto 65 anni. The King of Pop era nato il 29 agosto del 1958 ma la sua vita purtroppo è stata stroncata 14 anni fa, il 25 giugno del 2009, a Los Angeles in seguito ad un attacco cardiaco provocato da un'intossicazione da propofol, un farmaco anestetico che avrebbe dovuto aiutarlo a dormire. Michael non c'è più, ma il ricordo di lui non si è mai spento e continua a vivere nella sua eredità musicale. È stato il re del pop, ha lasciato tre album immortali come "Off The Wall", "Thriller" e "Bad", fenomeni commerciali da storia della musica registrata, un'icona che ha travalicato i confini musicali. I suoi funerali sono stati seguiti in tv da una platea smisurata ai quattro angoli del mondo. E per certi aspetti, gli anni '80 sono stati Michael Jackson e non solo per quella formidabile trilogia black e pop: basta pensare ai video clip kolossal di "Thriller" e "Bad", al look e al Moonwalkin' di "Billie Jean" e all'influenza che ancora hanno sull'immaginario popolare. Ci sono due generazioni cresciute con quella musica, milioni di ballerini, professionisti e non, che danzano imitando Michael Jackson.

Uno dei geni assoluti del pop, l'incredibile ballerino che ha cambiato il corso della danza, il Peter Pan che non voleva essere nero, ha vissuto però anche una delle più clamorose vicende di ascesa e caduta della storia dello spettacolo. Anche i particolari della sua morte danno il segno di un disastro esistenziale: Jackson è morto perché il suo medico personale gli ha somministrato l'anestetico chirurgico cui era assuefatto nonostante avesse già assunto una notevole quantità di farmaci potenti. Era in queste condizioni che cercava di affrontare il suo ritorno sulle scene: basta guardare "This Is It", il documentario sul dietro le quinte di quel ritorno che non c'è mai stato, per capire che del Michael Jackson degli anni di "Thriller" e "Bad" era rimasta l'ombra. E sullo sfondo si intravede pure la storia di Michael bambino abusato da un padre violento e dispotico che gli insegnava le coreografie dei Jackson 5 a suon di botte. Nasce oggi John Locke nato il 29 agosto del 1632 a Wrington, Regno Unito. È stato uno tra i principali pensatori del Seicento. Ha scritto: “Ci sarebbero molte meno dispute nel mondo se le parole fossero prese per quello che sono, semplici segni delle nostre idee, e non cose reali”.