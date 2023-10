Meteo, dopo l’allerta torna il bel tempo. Ma durerà poco. Le previsioni per i prossimi giorni

Firenze, 21 ottobre 2023 – Allerta gialla in Toscana fino alle 18 di oggi, sabato 21 ottobre. Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, più probabili e frequenti sulle province centro-settentrionali. La perturbazione interesserà inizialmente le province nord occidentali, per poi estendersi al resto della regione. Sono possibili forti temporali.

Le previsioni per le prossime ore

Dalla giornata di domani, domenica 22 ottobre, è previsto invece un lieve miglioramento già a partire dalle prime ore del mattino. La pausa dal maltempo dovrebbe durare almeno fino alla mattinata di martedì 24. Gli aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano infatti entro la meta' della prossima settimana il transito di una nuova perturbazione atlantica sul Mediterraneo con conseguente maltempo. Nel complesso finale di ottobre piuttosto dinamico e con diverse occasioni di pioggia.

Domenica 22 ottobre

Parzialmente nuvoloso o localmente nuvoloso. Venti: moderati di Libeccio sulla costa settentrionale e localmente sull'Appennino, in attenuazione. Mari: molto mossi in attenuazione. Temperature: in calo le minime, massime in lieve aumento.

Lunedì 23 ottobre

Nuvoloso con addensamenti sulle zone occidentali con associate precipitazioni sparse dal pomeriggio. Venti: moderati di Scirocco sulla costa, deboli nell'interno. Mari: mossi, tendenti a molto mossi. Temperature: massime stazionarie o in ulteriore lieve aumento.

Martedì 24 ottobre

In mattinata temporali sulle zone di nord ovest in estensione al resto della regione dal pomeriggio. Tendenza a variabilità dalla sera a partire dalla costa settentrionale. Venti: moderati-forti meridionali. Mari: molto mossi, tendenti ad agitati i settori settentrionali. Temperature: minime in aumento, massime in lieve calo.