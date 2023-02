Meteo, ribaltone di fine febbraio: tornano pioggia e neve

Meteo, torna il maltempo

Firenze, 18 febbraio 2023 – Ultimi giorni di tempo stabile e temperature miti sulla nostra penisola. L’anticiclone delle Azzorre sta per abbandonare l’Italia.

Intanto la presenza prolungata dell'alta pressione tra Atlantico e Mediterraneo porta nebbie e nubi basse soprattutto su coste e pianure del Nord e sui settori tirrenici del Centro.

Poche le variazioni previste nella prima parte della prossima settimana, quando l' anticiclone porterà ancora stabilità e temperature di qualche grado al di sopra delle medie. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano una possibile fase di maltempo sul finire di febbraio.

Pioggia e neve in arrivo

Dunque cambierà tutto da metà della prossima settimana quando torneranno pioggia e neve. "Dal 23-24 febbraio e nei giorni successivi giungono invece ulteriori conferme su un cambio deciso di scenario - avverte Ferrara di 3bmeteo.com - l'anticiclone infatti dovrebbe venire smantellato dalla discesa di venti artici dal Nord Europa verso il Mediterraneo. Tuttavia ad oggi ci sono ancora ampi margini di incertezza sulla traiettoria di queste correnti, dalle quali dipenderà poi entità e distribuzione delle precipitazioni e l'andamento delle temperature. In parole povere: è molto probabile assistere al ritorno di pioggia e neve (quantomeno in montagna) da metà della prossima settimana, ma non è ancora possibile stabilire nei dettagli dove pioverà/nevicherà di più o di meno. È comunque plausibile un sussulto invernale con successivo calo generale delle temperature a partire dal Nord, dove tra l'altro è auspicabile il ritorno della pioggia dal momento che le regioni settentrionali, ricordiamo, soffrono ancora un pesante deficit idrico (in particolare Piemonte e Lombardia occidentale)".

Previsioni meteo Lamma

Sabato 18 febbraio: nuvoloso per nubi basse con possibilità di locali brevi pioviggini di scarso rilievo. Schiarite nel pomeriggio. In montagna prevalenza di cielo poco nuvoloso. Venti: deboli occidentali. Mari: poco mosso con tendenza ad aumento del moto ondoso. Temperature: quasi stazionarie.

Domenica 19 febbraio: nuvoloso, possibilità di locali piogge. Venti: moderati di Scirocco su Arcipelago e litorale, deboli variabili altrove. Mari: mossi. Temperature: in aumento le minime.

Lunedì 20 febbraio: parzialmente nuvoloso con ampie zone di sereno nel pomeriggio. Venti: deboli settentrionali. Mari: poco mossi. Temperature: in calo le minime, massime in aumento e superiori alla media.

Martedì 21 febbraio: sereno o poco nuvoloso con banchi di nebbia nei fondovalle al mattino e tendenza ad aumento della nuvolosità Venti: deboli variabili tendenti a meridionali. Mari: poco mossi. Temperature: in calo.