Caldo estremo e allerta rossa: una potente ondata, quanto durerà

Firenze, 10 luglio 2023 – Un’ondata di calore potente, per alcuni meterologi la più potente mai avvenuta in Italia. Tutto lo Stivale fa i conti con un caldo davvero record quando ormai ci avviciniamo alla metà di luglio. Dopo un maggio e un giugno sopportabili dal punto di vista delle temperature e che anzi hanno portato anche danni gravi a causa della pioggia, adesso il problema diventano le altissime temperature. Con la Toscana capofila per quanto riguarda le temperature registrate (fino a 38 gradi) ma anche di quelle percepite a causa dell’umidità elevatissima.

Allerta rossa

Le temperature elevate hanno fatto scattare l’allerta rossa in alcune città. Allerta rossa significa attenzione massima per le strutture sanitarie, che potrebbero ricevere un numero importante di pazienti con colpi di calore o con patologie legate al caldo. Per questo durante l’allerta rossa è stretto il monitoraggio sui pazienti cronici con malattie cardiovascolari e altre patologie che con il caldo potrebbero peggiorare.

Caldo estremo sull'Italia. Un'ondata che durerà molti giorni

Città con bollino rosso

Roma e Rieti sono, nella giornata di lunedì 10 luglio, le città più colpite dal caldo, mentre domani si prevedono ondate di calore in 8 città: alle due città laziali si aggiungono Bolzano, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia e Torino. Per mercoledì 12 luglio il ministero conferma il bollino rosso per Roma e Rieti (uniche città con il bollino rosso per tre giorni consecutivi) e a Firenze, Frosinone, Latina, Perugia. Mercoledì sarà il primo giorno di bollino rosso per Bologna.

Le cause del caldo

Questa seconda ondata di caldo sull’Italia dell’estate 2023 ha un solo responsabile: l’anticiclone che arriva dal Nord Africa e che, per dirla in modo semplice, impedisce a qualsivoglia perturbazione di “aggredire” la penisola formando una sorta di cappa che tutto avvolge.

Piogge al nord

Mercoledì il nord Italia potrebbe avere una piccola parentesi di refrigerio. Sono infatti previsti temporali sparsi. Ma si tratta di poca cosa, temporali che non intaccheranno minimamente l’ondata di caldo al centro sud. Come si vede dai bollini rossi assegnati alle città, almeno fino a mercoledì il caldo sarà davvero feroce.

Quanto dura il caldo estremo

Difficile al momento dire quando questo caldo finirà. Tutta la parte centrale di luglio infatti, a parte le piogge di cui sopra che lambiranno il nord, sarà particolarmente calda. Un anticiclone che dunque stazionerà in maniera intensa e duratura almeno per tutta la settmiana fino al 15-16 luglio ma che con ogni probabilità continuerà anche nei giorni successivi. Ci sarà dunque da aver pazienza.

Allerta a Firenze

Sull'allerta caldo «per ora abbiamo due giorni di bollino rosso ma» c'è il rischio «che la situazione di massima allerta si possa protrarre. Si parla di almeno una settimana con temperature alte. L'appello è a uscire meno possibile o evitare del tutto di uscire all'aperto nelle ore più calde, bere tantissimo, mangiare cibi leggeri, vestirsi in modo leggero». Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella caldo. Il Comune lancerà il messaggio di 'Alert system' telefonico per invitare i cittadini a prestare la massima attenzione. «Pochi minuti fa abbiamo registrato la temperatura di 37,8° nella centralina dell'Orto botanico».