Agosto all’insegna del tempo variabile. Caldo da bollino rosso, poi arriva la pioggia

Firenze, 31 luglio 2023 – Torna il caldo, poi sarà il turno della pioggia. La prima settimana di agosto risulta variabile, in termini meteorologici, secondo le previsioni. Per oggi e domani è allerta arancione, cioè rischio caldo solo per la popolazione fragile, per Cagliari e Campobasso che passerà, nella giornata di mercoledì 2 agosto al bollino rosso che indica il massimo rischio caldo per tutta la popolazione. Il resto dell'Italia corre pochi pericoli, con 14 città che si aggiudicano il bollino verde (nessun pericolo) e 11 'in giallo’ cioè in stato di pre-allerta per una possibile ondata di calore. È questa il estrema sintesi il quadro delineato dal bollettino sulle ondate di calore del ministero che monitora per da oggi fino al 2 agosto lo stato di 27 città dello Stivale.

In particolare oggi e domani i hanno il bollino giallo Ancona, Bologna, Catania, Firenze, Frosinone Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Roma. Perugia, che oggi è in allerta gialla domani passerà ad arancione per poi tornare gialla il 2 agosto. Nessun pericolo oggi e domani per Bolzano, Brescia, Civitavecchia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo che sono in verde. Bari, oggi con il bollino verde, domani e dopodomani salirà in allerta gialla.

Temperature in aumento, infine, il 2 agosto con Cagliari e Campobasso da bollino rosso e Firenze quello arancione. Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Catania, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, hanno il bollino giallo e le rimanenti città quello verde.

Le previsioni di meteo.it

Giovedì 3 agosto sarà una giornata soleggiata e calda sulle Isole e sulle regioni centro-meridionali; aumenterà la nuvolosità al Nord con qualche rovescio sul Levante ligure. Rovesci e temporali diffusi sono previsti sull’alto Piemonte, in Lombardia e sulle Venezie, in particolare a ridosso di Alpi e Prealpi. I fenomeni localmente potranno essere di forte intensità: saranno possibili piogge localmente intense associate a forti raffiche di vento. Le temperature saranno in calo al Nord-Ovest, in rialzo altrove.

Venerdì 4 agosto la perturbazione avanzerà sull’Italia centrale, innescando qualche temporale specialmente sulle zone interne della Toscana, in Umbria e nelle Marche. Il tempo sarà ancora instabile al Nord, con un maggiore rischio di temporali sulla Lombardia e al Nord-Est.

Calo sensibile delle temperature al Centro-Nord e in Sardegna per l’effetto dei venti di Maestrale che a fine della giornata potranno essere anche forti.

Sabato 5 agosto il fronte di aria fredda raggiungerà anche le regioni meridionali, mentre condizioni di instabilità interesseranno soprattutto le zone interne del Centro e il versante adriatico. Graduale e sensibile calo delle temperature anche al Sud e in Sicilia.

Stando alle attuali proiezioni, domenica 6 la perturbazione dovrebbe lasciare l’Italia. Si tratta di una tendenza che necessità di ulteriori verifiche.