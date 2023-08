Torna l’estate mediterranea, cos’è e quanto durerà

Firenze, 31 luglio 2023 – Bentornata “estate mediterranea”. Un fenomeno, per così dire, d’altri tempi che si basa su condizioni meteo gradevoli su tutta l'Italia e massime che non superano i 35-36 gradi. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma la fine del caldo africano anche al sud. "Il vento di Maestrale - afferma - ha spazzato via la canicola presente, anche in Sicilia dove negli ultimi giorni, oltre ai picchi di 48 gradi, si contavano infiniti incendi". Una situazione gravissima per la quale vigili del fuoco e forze dell’ordine hanno lavorato incessantemente. L’allarme resta alto, ma il migliorare delle condizioni meteo apre a uno scenario di miglioramento.

Dunque, l'anticiclone nordafricano si ritira verso Sud e torna appunto la vecchia 'estate mediterranea’. Finalmente, dopo tre settimane consecutive, le condizioni meteo tornano gradevoli ricordando le estati degli Anni ‘80 quando dominava l'Anticiclone delle Azzorre e le massime raggiungevano al più 33-34 gradi. Il quadro meteorologico vira verso il sereno e sarà meno torrido per un lungo periodo.

Il ritiro dell'anticiclone nordafricano verso il Maghreb (sua dimora abituale) favorirà, in questi giorni, temperature ottimali, cieli sereni, limpidi e con tassi di umidità più bassi: tornerà quello che succedeva negli anni '80, durante l' estate mediterranea, quando dominava l'Anticiclone delle Azzorre, un'alta pressione estesa dall'Oceano Atlantico, con temperature più fresche e accettabili.