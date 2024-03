Giorgia Meloni a Firenze, Giani: “Chiederò risorse per le infrastrutture e l’alluvione”

Firenze, 12 marzo 2024 – Domani, 13 marzo, la premier Giorgia Meloni sarà a Firenze per la firma dell'accordo di programma sulle risorse Fsc e incontrerà il presidente Eugenio Giani. Sarà presente anche il ministro Raffaele Fitto.

Sarà un’occasione anche per chiedere aggiornamenti sulle risorse relative all'alluvione che nel novembre scorso ha colpito in particolare Campi Bisenzio. Giani ha detto che chiederà “l'intervento degli enti nazionali su realtà che intendono modernizzare la rete infrastrutturale a livello toscano", e per l'alluvione di novembre 2023 "quelle che devono essere le risorse in grado almeno di pareggiare le prime emergenze".

In merito alle risorse Fsc destinate alla Toscana, ha spiegato Giani, "chiedo una grande attenzione non solo su quello che è il 60% delle risorse che sono previste, ma anche sull'altro 40%. Il 60% ha come stazioni appaltanti Regioni ed enti locali, e si tratta delle risorse che firmiamo domani, ma l'altro 40% è per le aziende nazionali come Anas, Ferrovie, Aspi, enti marittimi". Dunque, ha concluso il governatore toscano, "chiediamo anche su questo una concertazione, con priorità alla Tirrenica, che almeno nei tre lotti più a sud possa essere realizzata attraverso Anas; la Cassia, almeno nell'inizio da Siena a Monteroni; l'intervento che auspichiamo a Prato per la Declassata".