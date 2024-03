Accordo sviluppo e coesione, Giorgia Meloni a Firenze il 13 marzo

Firenze, 11 marzo 2024 – C'è grande attesa per mercoledì 13 marzo, giorno in cui arriverà a Firenze la premier Giorgia Meloni. Ufficialmente Meloni andrà nella sede della Regione e firmerà col presidente Eugenio Giani l'Accordo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 tra il Governo e la Regione Toscana. Sarà presente anche il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. L'incontro inizierà alle ore 16. C'è poi l'aspetto politico. Il fatto che Meloni venga a Firenze può significare moltissimo in ottica comunali dove il centrodestra è ancora in attesa di ufficializzare il candidato, anche se ormai la candidatura di Eike Schmidt, ex direttore degli Uffizi, sembra ormai ad un passo. Sarà una settimana calda per la politica a Firenze: il 13 marzo arriverà Meloni, il 16 sarà in città la segretaria del Pd Elly Schlein.