Meloni in Umbria firma l’accordo di coesione: “Investimenti per oltre 240 milioni”

Bastia Umbra (Perugia), 9 marzo 2024 – Con i fondi per lo sviluppo e la coesione "combattiamo i divari tra i territori". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a Bastia Umbra per la firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la regione Umbria. L’accordo è stato firmato dal presidente del Consiglio e la governatrice umbra Donatella Tesei al termine della cerimonia che si è tenuta al centro Umbriafiere.

L'accordo porterà a importanti investimenti, circa 240 milioni di euro, per opere pubbliche e incentivi alle imprese del territorio. Tra queste la Fiera e l'aeroporto internazionale di Perugia.

"Con questo accordo – ha sottolineato il presidente Meloni – noi mettiamo a disposizione di questo territorio quasi 240 milioni di euro che serviranno a finanziare 36 progetti strategici e permetteranno complessivamente di attivare investimenti per 280 milioni di euro".

Di questi 240 milioni, in particolare "80 milioni di euro verranno destinati alla riqualificazione, con interventi che sono molto attesi dai cittadini e che avranno una ricaduta diretta sulle comunità locali". Inoltre 150 milioni saranno destinati "a diversi interventi strategici sulle infrastrutture", ha detto Meloni, riconoscendo come sia difficile politicamente investire e mettere soldi "su infrastrutture la cui realizzazione a volte crea anche disagi, per via dei cantieri, i risultati li vedi dopo anni, il taglio del nastro lo fa un altro e non te che ci hai messo i soldi. Ma sono necessarie, sono infrastrutture di cittadinanza".

Sono risorse e fondi "determinanti per rendere Umbria sempre più attrattiva per imprese, giovani e chi vuole risiedere” nel cuore verde d'Italia i fondi previsti nell'accordo. Lo ha sottolineato la governatrice Donatella Tesei intervenendo alla cerimonia. “È un momento importante per la nostra Umbria - ha detto Tesei - perché sottoscriviamo un accordo che abbiamo preparato e definito. Ci sono risorse importanti per cofinanziare la nuova programmazione 21-27. Per continuare il processo di crescita avviato con progetti strategici e obiettivo di costruire insieme percorso che mette le imprese al centro. Risorse per la crescita, modernizzazione, sostenibilità e internazionalizzazione delle imprese”. “Stiamo costruendo un percorso importante - ha detto la presidente umbra - con grande azione corale e spero di proseguire per valorizzare l'Italia centrale insieme alle altre regioni. Sono state messe in atto misure che hanno sostenuto imprese, famiglie e terzo settore. La regione è cresciuta in temine di Pil e di export. Se non c'è impresa non c'è lavoro. E per questo ringrazio governo con politiche indirizzate a questo obiettivo”.