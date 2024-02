Medicina: si torna al test uguale per tutti. Le prove tra primavera ed estate, ecco le date

Firenze, 15 febbraio 2024 - Il 28 maggio e il 30 luglio. Ecco le date stabilite dal ministero dell’Università per il test di Medicina di questo anno. Rispetto a un anno fa, le domande verranno pubblicate in una banca dati del Cisia venti giorni prima della prova, in modo che ogni aspirante camice bianco possa ‘allenarsi’.

Come sarà articolata? Sessanta quiz in 100 minuti, con più spazio per Biologia, Chimica e Logica e meno per Cultura Generale, Fisica e Matematica.

Non ci sarà poi il discusso meccanismo di equalizzazione, - necessario per ‘standardizzare’ i risultati delle prove differenti l’una dall’altra, - dato che il test sarà uguale per tutti.

La prova sarà ripetibile; lo studente potrà inserire nel sistema a fine agosto il risultato migliore per entrare nella graduatoria per le diverse università. Come sempre, in Toscana le sedi del test dovrebbero essere Firenze, Siena e Pisa.

Le domande a cui rispondere saranno dunque dieci in più rispetto ad un anno fa: 4 di competenze di lettura e conoscenze acquisite durante gli studi; 5 di ragionamento logico; 23 di biologia; 15 di chimica e 13 di matematica e fisica. Cinque le scelte possibili per ogni domanda: una risposta giusta vale 1,5 punti; una sbagliata ne fa perdere 0,4 e ogni risposta omessa vale 0.

Ma la ministra Anna Maria Bernini ha già detto che dall’anno prossimo il sistema cambierà del tutto. Resta però aperta per questo anno la spinosa questione dei ragazzi l’anno scorso in quarta superiore che nel test avevano ottenuto un risultato utile per la graduatoria. Sono circa 3000 giovani che, al momento, per effetto della sentenza del Tar dovranno rifare la prova. Ma il ministero sta cercando di capire se è possibile trovare una soluzione per loro.

Per l’anno accademico 2022-2023, i candidati in Toscana furono 3549, per un totale di 433 posti disponibili. Lo scorso anno invece il test si è appunto allargato anche ai ragazzi di quarta superiore. I candidati fiorentini iscritti alle prove dello scorso aprile (ma ci furono anche a luglio) furono 1965. In totale, i posti disponibili erano, sempre per UniFi, 398 per Medicina e Chirurgia e 35 per Odontoiatria.