Arezzo, 22 novembre 2024 – Mauro Cerofolini è il nuovo Segretario Generale della Cisl di Arezzo. Spostato 61 anni, in Cisl da 23 anni, con un percorso che lo ha portato a ricoprire il ruolo di RLST (responsabile della sicurezza territoriale) nel settore edile e nella Segreteria di Filca Cisl, Cerofolini è stato eletto dopo la votazione dei membri del Consiglio Generale Cisl Arezzo.

Venerdì 22 novembre si è svolta infatti l’Assemblea congressuale Cisl Arezzo nella sala convegni dell’Hotel Minerva di Arezzo. All’ordine del giorno la nomina della nuova Segreteria provinciale aretina e il passaggio di testimone con la Segretaria dimissionaria Silvia Russo, che ha da poco assunto la guida della CISL Toscana. Presente all’Assemblea anche Sauro Rossi, segretario nazionale Cisl.

Cerofolini ha poi nominato la nuova Segreteria che lo affiancherà, che sarà composta da Giuseppe Pugliese (Segretario First Cisl Arezzo) e Ilaria Paoletti (Segretaria Fim Cisl Arezzo), che unisce l’esperienza di Pugliese alla dinamicità di Paoletti.

“È con spirito di servizio, responsabilità e orgoglio che prendo per mano la Cisl aretina per continuare la scelta fatta con Silvia Russo, con l’obiettivo di continuare a migliorare i nostri servizi - ha esordito Mauro Cerofolini, neo Segretario generale Cisl Arezzo. Vedo un futuro in cui la Cisl continuerà ad impegnarsi su tre argomenti fondamentali per la vita di tutti: il terzo settore e il mondo delle fragilità e degli anziani, i lavoratori e la sicurezza nei luoghi di lavoro che devono essere valorizzati con una presenza attiva all’interno dei tavoli istituzionali, la crescita della nostra organizzazione sindacale, coinvolgendo i più giovani e portando a regime il meccanismo che certifica la rappresentanza sindacale.

La Segretaria uscente, Silvia Russo, che ha guidato l’Unione sindacale territoriale aretina dal 2021 ad oggi é intervenuta per mettere a fuoco le sfide future della Cisl in generale e in particolare quelle toscane, in questa fase collegate soprattutto al settore produttivo e alla sanità. “Come Cisl - ha spiegato Silvia Russo - in ogni nostra espressione territoriale dobbiamo continuare, come già fatto in passato, a puntare tutto sulla partecipazione e sulle proposte concrete in ogni settore. L’ascolto, quello vero, di tutte le persone che si rivolgono ai nostri servizi e il senso di accoglienza persone rimane la nostra cifra distintiva. Con questo messaggio e con grande commozione lascio il testimone al collega Mauro Cerofolini augurandogli un buon lavoro. Se mi guardo indietro - ha concluso Silvia Russo - qui ad Arezzo ho trascorso 11 anni di crescita personale e con lo stesso spirito di servizio che mi ha guidato fin dall’inizio del mio impegno sindacale, ho accettato il nuovo incarico alla guida della Cisl Toscana”.