“Morso da un ragno violino ho quasi perso il braccio”: il racconto choc di Maurizio Merluzzo

Prato, 18 settembre 2024 – "Sembrava un brufolo, ma ho quasi perso un braccio”. Il pratese Maurizio Merluzzo, doppiatore, attore, presentatore e youtuber molto seguito, sui social racconta quello che ha rischiato, alcuni mesi fa, a causa della puntura di un ragno violino, che dunque torna a far parlare di sè.

Prima, racconta sui social lo youtuber, il morso appariva come un brufolo, “ma poi col passare del tempo la situazione è peggiorata”.

L'area intorno al morso ha infatti iniziato a gonfiarsi, diventando sempre più rossa e dolorosa. Dopo diversi tentativi di trattare la ferita da solo, Merluzzo ha pensato bene di rivolgersi al pronto soccorso, dove gli hanno detto che si trattava di una infezione. Su consiglio del medico, il giorno dopo l’attore decide di andare da un dermatologo per una incisione. Ma è in ospedale che, finalmente, scopre quello che gli è successo.

"Si tratta del morso di un ragno violino", gli dice il chirurgo che lo visita.

Avuta la diagnosi, Merluzzo può dunque seguire il trattamento necessario per prevenire ulteriori complicazioni.

Ma cosa si rischia con un morso di ragno violino?

Il ragno violino (Loxosceles rufescens) è un aracnide di per sè schivo che si nasconde in luoghi bui e appartati. Il suo morso, di solito indolore nelle prime ore, può causare sintomi gravi nel giro di poche ore o giorni, come gonfiore, arrossamento, necrosi dei tessuti e, in casi estremi, setticemia. Se non trattato in tempo, il morso può portare a infezioni gravi che richiedono un intervento chirurgico o addirittura l'amputazione.

La prevenzione resta fondamentale: evitare di infilare le mani in zone dove potrebbero annidarsi ragni e scuotere i vestiti o le lenzuola prima di utilizzarli può ridurre il rischio di un incontro sgradito.