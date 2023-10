“Manca manodopera”. E così la vendemmia si fa con le macchine

Firenze, 3 ottobre 2023 – Trovare manodopera per la raccolta dell’uva è sempre più complicato? Ecco che arriva la vendemmia meccanica. Di fronte alle difficoltà, si aguzza l’ingegno. Tra l’imbuto burocratico del decreto flussi che rallenta l’arrivo dei lavoratori extracomunitari e la riduzione progressiva della storica forza lavoro nazionale, sempre più aziende hanno rinunciato alla raccolta a mano. A dirlo è Coldiretti Toscana, secondo cui sono oltre 500 le aziende del settore vino che stanno impiegando le vendemmiatrici meccaniche. I vantaggi sono molteplici: velocizzare i tempi di raccolta dell’uva che avviene tramite “scuotimento” o vibrazione delle viti fino a provocare il distacco dell’acino, ridurre i costi di produzione e l’impiego della manodopera stagionale, che appunto si fatica a trovare.

“Tecnologia, scienza e ricerca sono le strade maestre per una viticoltura sempre più moderna, sostenibile e competitiva, che deve fare i conti con gli effetti dei cambiamenti climatici, con la necessità di ottimizzare l’utilizzo di preziose risorse come l’acqua ed impiegare pratiche agronomiche facendo allo stesso tempo i conti con l’ormai strutturale carenza di manodopera – spiega Letizia Cesani, presidente Coldiretti Toscana –. La vendemmia meccanizzata è una delle risposte alla voce innovazione che le aziende medio-grandi del vino della nostra regione hanno dovuto mettere in campo per non ritrovarsi, alla vigilia della vendemmia, senza la forza lavoro necessaria per garantire, nei tempi necessari, la raccolta dell’uva e le successive lavorazioni in cantina".

"La scarsità di manodopera stagionale è una delle criticità che il nostro comparto deve affrontare ormai ogni anno, anche se molti passi in avanti sono stati fatti grazie anche al lavoro fatto con il governo – prosegue Cesani -. Penso ai contratti di lavoro occasionali ottenuti proprio da Coldiretti rivolti a studenti, pensionati, percettori di Naspi ed altre categorie che garantiscono tutte le tutele dei contratti a tempo determinato e all’enorme lavoro di semplificazione attraverso la gestione autonoma nella presentazione delle domande con quote dedicate da parte delle associazioni di categoria che hanno sicuramente velocizzato una parte dell’iter”.

Il tema della manodopera stagionale è tra le sistematiche difficoltà denunciate dalle imprese agricole. Quasi un’azienda agricola su due (41%) si trova o si è trovata in carenza di manodopera mentre il 53% fa ricorso ai lavoratori stranieri soprattutto nel periodo primaverile ed estivo, con contratti stagionali principalmente per il lavoro nei campi, per la gestione dell’allevamento e la pulizia degli stabili (manutenzioni) secondo i risultati dell’indagine “Gli immigrati e l’agricoltura nella Regione Toscana” realizzata da Coldiretti e Fondazione Campagna Amica nell’ambito del progetto Fami Demetra. La viticoltura è il settore che ha più bisogno di manodopera: nel 2022 aveva attivato il 32,7% del totale dei contratti stagionali (+7,2%) secondo l’Irpet.

Questa oggettiva difficoltà ha spinto varie aziende verso la meccanizzazione di molte operazioni: geolocalizzazione, digitalizzazione, telecamere, trasferimento dei dati in tempo reale, controllo da remoto sul cellulare o da pc non sono più un tabù in determinate realtà. “La nostra agricoltura ha bisogno di tutto il supporto scientifico e tecnologico per essere sempre più sostenibile e competitiva – prosegue la presidente di Coldiretti, Letizia Cesani -. Va in questa direzione la convenzione che, come Vigneto Toscana, abbiamo firmato con il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per la BioEconomia (IBE-CNR). Vogliamo mettere nelle condizioni le aziende agricole di orientare le loro scelte sulla base dei risultati empirici delle sperimentazioni e dei progetti che stiamo portando avanti”.

Prosegue intanto a pieno ritmo la vendemmia nelle campagne dove la raccolta è alle battute finali. Dopo i vitigni a bacca bianca, tra i filari è in corso la raccolta delle uve rosse, i grandi vini della Toscana come il Sangiovenese e Cabernet sauvignon. La produzione di vino regionale dovrebbe attestarsi, stando alle previsioni di Ismea, Assoenologi e UIV, sotto i 2 milioni di ettolitri nel 2023 (-20%) rispetto ad una media di 2,3 milioni di ettolitri (media 2018-2022). A condizionare la stagione dell’uva sono state una serie infinite di difficoltà climatiche e fitopatologiche che hanno costretto i viticoltori agli straordinari per “salvare” il raccolto minacciato dalla sequenza incredibile di eventi atmosferici avversi e dalla temibile peronospora innescata dalle abbondanti piogge di maggio e giugno.

Sono 12.700 le aziende del settore, 60 mila gli ettari coltivati a vite di cui il 32% con metodo biologico; 58 le indicazioni geografiche riconosciute, di cui 52 DOP (11 DOCG e 41 DOC) e 6 IGT che generano un valore alla produzione di poco meno di 1,2 miliardi di euro.