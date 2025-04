Maltempo Toscana, pioggia incessante: salgono i livelli dei fiumi

Firenze, 15 aprile 2025 – L’ondata di maltempo che da diverse ore sta interessando la Toscana fa sentire i suoi effetti. Dopo una notte di precipitazioni senza sosta diversi corsi d’acqua hanno visto il livello innalzarsi velocemente fino a raggiungere le soglie di guardia.

Le intense piogge della notte hanno provocato l'innalzamento dei livelli di diversi corsi d'acqua in Toscana

“Piogge insistenti e localmente abbondanti hanno interessato soprattutto le zone settentrionali della regione con 130 millimetri registrati all’Acquerino (Pistoia) – scrive sui social il presidente della Regione, Eugenio Giani – Nelle prossime ore le precipitazioni diventeranno più sparse e intermittenti anche sulle zone appenniniche”.

In funzione le idrovore. Il livello dei fiumi

"Abbiamo attivato gli impianti idrovori Senice, Castelletti e Crucignano con il Consorzio di Bonifica”, spiega Giani.

La situazione dei fiumi (dati del Centro funzionale della Regione Toscana) vede l’Ombrone Pistoiese sopra il secondo livello di guardia a Poggio a Caiano (è a 5,1 metri rispetto ai 5 metri del primo livello) anche se non è stata ancora raggiunta ancora la portata necessaria per l’entrata in funzione del sistema di casse di espansione di Ponte alle Vanne. Lo Stella è arrivato al secondo livello di guardia, con tendenza alla diminuzione.

Anche la Brana ad Agliana (Pistoia) ha superato il secondo livello posto a 3 metri (ha toccato i 3 metri e mezzo) ma in diminuzione.

Il fiume Bisenzio ha raggiunto il primo livello a Prato (1,2 metri, livello a un metro) e San Piero a Ponti (4,7 metri, i due livelli di guardia sono rispettivamente a 3,5 e 5,5 metri). A Gamberame (Vaiano) ha abbondantemente superato il primo livello posto a 1,8 metri, toccando i due metri e mezzo (30 cm sotto il secondo livello).

Anche il Canale della Chiana a Marciano della Chiana ha raggiunto il primo livello di guardia.

L’Arno: vicino al primo livello a Subbiano (Arezzo), 3,3 metri (il primo livello è 3,5); a Firenze Uffizi è a 2 metri (un metro sotto il primo livello di guardia).

In crescita anche l’Era: a Capannoli ha raggiunto i 5,7 metri in aumento (primo livello a 6 metri e mezzo)

Dove e quanto ha piovuto

Secondo i dati rilevati dalle stazioni meteo del Cfr, dalle 11 di lunedì alle 11 di martedì la località più piovosa è stata l’Acquerino, alla stazione di Sambuca Pistoiese rilevati 130 millimetri di pioggia (130 litri d’acqua per metro quadrato di terreno), a seguire Cantagallo (Prato) con 123: siamo nella stessa area.

Le stazioni meteo di Campagrina e Palagnana (entrambe a Stazzema, Lucca) hanno raggiunto i 104-105 mm, Sammommè (Pistoia) 101 mm. Vicini ai 100 mm di pioggia anche diverse stazioni meteo della Garfagnana.

Il punto meteo del Lamma

Come riporta il Consorzio Lamma, “piogge diffuse e persistenti hanno interessato nella notte appena trascorsa la Toscana, in particolare le zone settentrionali e le province di Grosseto, Siena e Arezzo. In 24 ore raggiunti cumulati fino a 120-130 millimetri sull'Appennino pistoiese e pratese,

Si registrano generali innalzamenti dei livelli idrometrici su tutti i bacini regionali. Nelle prossime ore le piogge saranno ancora possibili, ma a carattere più sparso e intermittente su tutte le zone interne”.